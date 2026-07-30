Jhon Durán se estrena con el Benfica en paliza de playoffs por la Europa League

El refuerzo de las ‘Águilas’, así como Ríchard Ríos, tuvieron un rato de fútbol en el amplio triunfo ante el FC St. Gallen de Suiza.

Jhon Durán, delantero colombiano | Vizzor

Se abre la gran oportunidad de Jhon Jáder Durán para relanzar su carrera. El delantero colombiano, tras un paso inestable en varios equipos y donde se habló más de asuntos extradeportivos que otra cosa, ahora toma la nueva experiencia en el Benfica como muy significativa. Allí espera retomar el protagonismo y, por qué no, volver a estar en el radar de la Selección Colombia.

El debut se hace en un escenario más que favorable. Benfica sufría por haber perdido la ida ante el FC St. Gallen (2-1) en la segunda ronda de clasificación a la Europa League. No fue el inicio esperado para el estratega Marco Silva, que de todos modos respiró profundo con una tremenda paliza en la vuelta.

Con más carne en el asador, las ‘Águilas’ hicieron respetar la localía, pues despacharon 5-0 a los suizos para quedarse con la clasificación a la siguiente ronda. El jugador “emblema”, Vangelis Pavlidis, se reportó con cuatro dianas para bajar la persiana, mientras que Clément Lenglet puso la cereza en el pastel.

Jhon Jáder Durán tuvo un rato de fútbol

Durán no tendrá fácil la pelea por la titularidad. Pavlidis, el delantero griego, es inicialista indiscutido en el frente de ataque del cuadro lusitano. De hecho sus números fueron muy positivos la anterior temporada, ya que pasó el umbral de los 29 goles en un total de 56 compromisos. Durán, de entrada, deberá hacer fila y demostrar que tiene los pergaminos suficientes para tomar la batuta.

De todas maneras, tanto él como Ríchard Ríos, coterráneo y volante de la Selección Colombia, tuvieron algo de continuidad con el partido ya liquidado. Ríos se mandó a la cancha a los 66′ por Leandro Barreiro, y un poco más tarde (76′), Durán hizo efectiva su entrada al Estadio Da Luz en Lisboa en reemplazo del mismo Pavlidis.

Poca oportunidad de marcar tuvo el cafetero. Se fue de la cancha con un disparo desviado frente al pórtico rival, pero es importante reseñar su estreno con una casaca más que histórica en Portugal. El objetivo, sin duda, es recuperar la senda ganadora post Mourinho.

De este modo, se van ultimando detalles para el esperado debut en la Primeira Liga. Benfica, en este caso, recibirá al Viseu con el objetivo de sumar y no perder pisada por la cima en la tabla de posiciones. Se presupuesta una lucha muy intensa con el Porto, defensor de la corona, al igual que el Sporting de Lisboa.

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