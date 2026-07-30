Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado natación finales día 3 en directo

Publicado por José María Miranda

Tercera jornada de intensas competencias y medallas en juego con las finales del Día 3 de natación en Santo Domingo 2026

El centro acuático de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 vive su tercer día de actividad con una electrizante sesión de finales. Los nadadores de la región se lanzan al agua para dar su máximo esfuerzo en pruebas que pondrán a prueba su velocidad, técnica y resistencia en busca de sumar preseas para sus delegaciones. Cierres apretados en la pared y momentos de alta tensión aguardan en cada carril. Acompaña a las y los competidores en vivo a través de la cobertura de Claro Sports.

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