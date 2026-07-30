México rompe el cerrojo de Venezuela y debuta con triunfo en Santo Domingo 2026

México venció 1-0 a Venezuela en su debut en Santo Domingo 2026. Joaquín Moxica rompió el cerrojo al 87’ y ambas selecciones terminaron con diez jugadores

México comenzó su participación en el fútbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una victoria de 1-0 sobre Venezuela, en la primera jornada del Grupo A. El equipo dirigido por Eduardo Arce tuvo el control del balón durante gran parte del encuentro, aunque necesitó esperar hasta los minutos finales para reflejar su dominio en el marcador.

Joaquín Moxica marcó el único gol del partido al minuto 87, después de que la Vinotinto defendiera con diez jugadores desde el inicio. El encuentro concluyó en igualdad numérica debido a la expulsión de Israel Tello al 90+1, por lo que ambas selecciones terminaron con diez futbolistas sobre el campo.

Venezuela se organiza con diez y frena el ataque de México

México mostró sus intenciones desde el primer minuto. Mateo Levy encontró espacio frente al área y sacó un derechazo que pasó por encima del arco. Poco después, Tahiel Jiménez buscó la portería con un remate que fue bloqueado por la defensa venezolana antes de llegar al guardameta.

El desarrollo del encuentro cambió al minuto 6, cuando Marcos Maitán derribó a Jiménez mientras el atacante mexicano avanzaba hacia la portería. El árbitro consideró que el defensor había cortado una oportunidad manifiesta de gol y le mostró la tarjeta roja directa, por lo que Venezuela tuvo que disputar casi todo el partido con un elemento menos.

La Vinotinto reaccionó con un ajuste táctico. Santos Torrealba dejó su lugar a Luigi Pagano al minuto 12, movimiento con el que Venezuela reconstruyó su línea defensiva, redujo los espacios entre sus jugadores y cedió la posesión. México mantuvo el balón, pero tuvo dificultades para encontrar caminos dentro del área.

José Pachuca probó con un remate al minuto 15, mientras que Mateo Levy volvió a generar peligro al 26. Juan Uribe también exigió a Diego Ochoa con un disparo al primer poste al 37, pero el guardameta venezolano respondió para conservar el empate sin goles.

Venezuela encontró opciones cuando recuperó el balón. Jesús González sacó un disparo al minuto 27 que obligó a intervenir al arquero mexicano, mientras Diego Claut tuvo otra oportunidad al 35, cuando recibió cerca del área y mandó su remate a un costado de la portería.

México aumentó la presión antes del descanso. Tahiel Jiménez no logró conectar de primera intención un servicio al segundo poste al minuto 42. En el tiempo agregado, Octavio Vázquez y Juan Uribe probaron desde fuera del área, pero Diego Ochoa volvió a intervenir. El Tricolor se marchó al vestidor con el control del partido, aunque sin conseguir el gol.

Joaquín Moxica aparece al final y asegura los tres puntos

Moxica marcó el único gol del partido | @miseleccionsubs

El equipo de Eduardo Arce retomó la posesión al comienzo del segundo tiempo y volvió a instalarse cerca de la portería rival. Mateo Levy buscó sorprender al minuto 52 y Jiménez tuvo una de las opciones más claras al 56, cuando recibió frente al arco, pero elevó su remate.

Venezuela se mantuvo compacta y esperó oportunidades para salir al contragolpe. Al minuto 63, Jesús González observó adelantado al portero mexicano e intentó sorprenderlo con un disparo lejano que salió desviado. La Vinotinto resistía con diez hombres y comenzaba a provocar desesperación en el ataque mexicano.

Eduardo Arce modificó su ofensiva al minuto 69. Brandon Téllez sustituyó a Bernardo Parra y Joaquín Moxica ingresó en lugar de Tahiel Jiménez. El cambio le dio a México una referencia distinta dentro del área, mientras Venezuela continuó rechazando los servicios enviados desde ambas bandas.

El Tricolor insistió durante el tramo final mediante tiros de esquina y balones aéreos. Al minuto 85, Sebastián Hernández despejó un servicio y evitó el remate mexicano, pero la presión continuó. Dos minutos más tarde llegó la acción que terminó con la resistencia venezolana.

Juan Uribe ejecutó un tiro de esquina al minuto 87 y colocó el balón dentro del área. Moxica se adelantó a la marca, ganó la posición y conectó un cabezazo que superó a Diego Ochoa. El futbolista que había ingresado desde la banca firmó el 1-0 y rompió el cerrojo de Venezuela.

El encuentro todavía tuvo un último episodio disciplinario. Al minuto 90+1, Israel Tello recibió la tarjeta roja y dejó a México con diez jugadores. De esta manera, los dos equipos terminaron en igualdad numérica, luego de que Venezuela jugara con un hombre menos desde el minuto 6.

México protegió la ventaja durante los instantes finales y aseguró sus primeros tres puntos dentro del Grupo A. El equipo de Eduardo Arce debió trabajar hasta el cierre para superar a una Venezuela que se organizó en defensa, pero el cabezazo de Joaquín Moxica permitió al Tricolor iniciar el torneo con una victoria de 1-0.

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