México vs Venezuela en vivo fútbol varonil: transmisión ronda preliminar Juegos Centroamericanos 2026

México debuta ante Venezuela en el fútbol varonil de Santo Domingo 2026. Sigue en vivo la ronda preliminar y la transmisión por Claro Sports

México inicia su participación en el fútbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ante Venezuela, en un partido correspondiente a la primera jornada de la ronda preliminar. El encuentro se disputa este jueves 30 de julio a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cibao de República Dominicana.

La selección mexicana sub 23, dirigida por Eduardo Arce, comienza la defensa de la medalla de oro conquistada en San Salvador 2023. El Tricolor forma parte del Grupo A junto a Venezuela, Guatemala y República Dominicana, por lo que sumar puntos desde el debut será importante en la búsqueda de un lugar en la fase de eliminación directa.

Sigue en vivo el México vs Venezuela y no pierdas detalle de las acciones, los goles y el resultado del primer compromiso del conjunto mexicano en Santo Domingo 2026. Disfruta la transmisión a través de Claro Sports, que ofrecerá una cobertura especial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en sus diferentes plataformas para México.