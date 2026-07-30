Municipal vs Cartaginés, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 1, goles y resultado en directo

Los goles, el resultado y las incidencias del debut de ambos equipos en el Grupo D.

Municipal vs Cartaginés, partido en vivo Copa Centroamericana 2026 | Claro Sports

La Copa Centroamericana 2026 continúa con uno de los partidos más atractivos de la jornada inaugural. Municipal recibe a Cartaginés en un duelo clave del Grupo D, donde ambos equipos buscarán comenzar con el pie derecho su camino hacia los cuartos de final. Sigue aquí el minuto a minuto en vivo, con las alineaciones, los goles, las mejores jugadas y todas las incidencias del encuentro desde el pitazo inicial hasta el resultado final.

¿A qué hora juega Municipal vs Cartaginés y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 30 de julio?

El encuentro entre Municipal y Cartaginés se disputará el jueves 30 de julio a las 21:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, en la Ciudad de Guatemala. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Guatemala y Costa Rica. Además, el partido entre Municipal y Cartaginés se podrá ver en vivo en Claro Sports, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf.

Formaciones del Municipal vs Cartaginés, al momento: así salen al partido de hoy

Ni Municipal ni Cartaginés cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 1 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Mario Acevedo y Amarini Villatoro no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Municipal: a confirmar. DT: Mario Acevedo.

Cartaginés: a confirmar. DT: Amarini Villatoro.

Últimos resultados y antecedentes del Municipal vs Cartaginés

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Municipal y Cartaginés a lo largo de su historia de manera oficial.

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Municipal vs Cartaginés

El club más ganador de la Copa Centroamericana de Concacaf es Liga Deportiva Alajuelense, que conquistó las tres primeras ediciones del torneo (2023, 2024 y 2025), convirtiéndose en el único tricampeón de la competencia. En cuanto a los protagonistas de este encuentro, Municipal y Cartaginés todavía buscan levantar por primera vez el trofeo, por lo que el certamen de 2026 representa una nueva oportunidad para hacer historia a nivel regional.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con la participación de 20 equipos, distribuidos en cuatro grupos de cinco clubes. Cada equipo disputa cuatro partidos durante la fase de grupos y los dos mejores de cada zona avanzan a los cuartos de final. A partir de esa instancia, el torneo se define mediante series de ida y vuelta (cuartos de final, semifinales y final). Además del título regional, la competencia reparte seis cupos para la Copa de Campeones de Concacaf 2027: cuatro para los semifinalistas y dos adicionales a través de una ronda de Play-In.

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