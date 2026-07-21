Tour de Francia 2026, etapa 16: lo mejor de Isaac del Toro hoy 21 de julio

Revive los mejores momentos de Isaac del Toro en la etapa 16 del Tour de Francia 2026, un recorrido de 26.1 km entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains

El Tour de Francia 2026 regresa después de su segunda jornada de descanso con la etapa 16, una contrarreloj individual de 26.1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains que puede generar cambios en la clasificación general.

La jornada será una nueva oportunidad para Isaac del Toro, quien afronta su primer Tour de Francia con el UAE Team Emirates-XRG. El recorrido contará con un ascenso inicial al Alto de Larringes, seguido de un descenso y un tramo final rápido rumbo al lago Lemán, en una etapa que marcará el inicio de la última semana de competencia antes de las etapas decisivas de montaña.

¿Cuál es el recorrido de hoy 21 de julio en el Tour de Francia 2026 y la distancia?

La prueba tendrá una longitud de 26.1 kilómetros y 500 metros de desnivel positivo entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bain , cifras que la convierten en una contrarreloj corta, pero con un inicio ascendente que obligará a los participantes a administrar el esfuerzo antes del descenso y el tramo final. Esta será la única contrarreloj individual de una edición que comenzó con una prueba por equipos en Barcelona.

El principal obstáculo aparecerá en los primeros kilómetros con el Alto de Larringes, puerto de segunda categoría con 9.7 kilómetros de ascenso y una pendiente media de 4.3 por ciento. Después de alcanzar ese punto, los corredores afrontarán un descenso antes de entrar en una zona más plana y rápida rumbo a Thonon-les-Bains.

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