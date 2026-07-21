Anthony Taylor se retira del fútbol tras arbitrar el último partido de Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo

El árbitro inglés Anthony Taylor anunció que su retiro del fútbol profesional luego de 20 años de carrera y tras su participación en el Mundial 2026

El árbitro Anthony Taylor se retira del fútbol profesional | Reuters

El reconocido árbitro inglés Anthony Taylor anunció su retiro del fútbol profesional tras su participación en el Mundial 2026, con un historial en el que destaca el posible último partido de Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo. La noticia fue confirmada por el propio colegiado a través de un mensaje en redes sociales este martes 21 de julio.

El central británico arbitró 831 partidos, cifra suficiente para convertirse en uno de los referentes de la Premier League y del fútbol internacional, con un historial en el que destacan dos Copas del Mundo, dos Eurocopas, un Mundial de Clubes, la Nations League y encuentros de competencias como la Champions League y la Europa League.

Anthony Taylor declaró en un texto corto que es el momento adecuado para decirle adiós a las canchas después de su participación en el Mundial 2026, competencia que se celebró este verano en Estados Unidos, México y Canadá. La oportunidad marcó su vida debido a que estuvo presente en el posible último partido de Cristiano Ronaldo.

“Arbitrar al más alto nivel ha sido un inmenso privilegio, pero la presión es intensa y el escrutinio es constante. El momento es el correcto para dar un paso al costado, mirar hacia adelante y afrontar el próximo capítulo en mi carrera”, escribió el árbitro en un mensaje que recorrió el mundo del fútbol debido a que su rostro era reconocido por fanáticos de todo el planeta.

El último partido de Anthony Taylor como profesional fue el Portugal vs España de los octavos de final del Mundial 2026, encuentro que perdió el conjunto lusitano comandado por Cristiano Ronaldo ante el equipo que posteriormente levantaría la Copa del Mundo este fin de semana en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey frente a Argentina.

El colegiado de 47 años debutó en 2010 en la Premier League, competencia en la que dirigió 432 encuentros. De acuerdo con algunos analistas, Anthony Taylor solía tener un estilo permisivo con la intención de darle continuidad al juego y mantenía un diálogo constante con los futbolistas antes de mostrar tarjetas.

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