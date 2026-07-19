Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y dónde ver la etapa 16 Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains

El mexicano afrontará la única contrarreloj individual de la edición, un recorrido de 26.1 kilómetros con salida y meta junto al lago Lemán

¿Cuándo es la próxima etapa del Tour de Francia? | Claro Sports

El Tour de Francia 2026 reanudará su actividad después de la segunda jornada de descanso con una prueba que puede generar diferencias en la clasificación general. La etapa 16 llevará al pelotón de Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains mediante una contrarreloj individual programada para el martes 21 de julio a las 5:00 horas tiempo del centro de México. Las acciones se podrán seguir en vivo a través de ESPN, así como en el minuto a minuto de Claro Sports, en donde también tendremos un resumen con lo más relevante del día.

Isaac del Toro volverá a ocupar la atención de los aficionados mexicanos durante una jornada en la que cada corredor competirá por separado contra el cronómetro. El ciclista de Ensenada disputa su primer Tour de Francia como integrante del UAE Team Emirates-XRG, formación encabezada por Tadej Pogacar.

La prueba tendrá una longitud de 26.1 kilómetros y 500 metros de desnivel positivo, cifras que la convierten en una contrarreloj corta, pero con un inicio ascendente que obligará a los participantes a administrar el esfuerzo antes del descenso y el tramo final. Esta será la única contrarreloj individual de una edición que comenzó con una prueba por equipos en Barcelona.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Cuándo corre el mexicano la etapa 16 de Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains?

La etapa 16 del Tour de Francia se disputará el martes 21 de julio de 2026, después del descanso del lunes en la región de Alta Saboya. El primer corredor tomará la salida a las 13:00 horas de Francia, equivalentes a las 05:00 horas del centro de México.

El último ciclista iniciará su recorrido alrededor de las 17:15 horas locales, es decir, a las 09:15 horas de la Ciudad de México, y su llegada está calculada cerca de las 09:50. El horario específico de Isaac del Toro dependerá del orden oficial de salida, que se determina con base en la clasificación general y se publica antes de la competencia.

El principal obstáculo aparecerá en los primeros kilómetros con el Alto de Larringes, puerto de segunda categoría con 9.7 kilómetros de ascenso y una pendiente media de 4.3 por ciento. Después de alcanzar ese punto, los corredores afrontarán un descenso antes de entrar en una zona más plana y rápida rumbo a Thonon-les-Bains.

La distribución del recorrido obligará a los equipos a elegir entre una bicicleta específica para contrarreloj o una configuración adaptada a la subida inicial. Los primeros diez kilómetros concentrarán la mayor parte del ascenso, mientras que el cierre permitirá alcanzar velocidades más altas cerca de las orillas del lago Lemán.

Altimetría de la etapa 16 del Tour | Tour de Francia Oficial.

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? TV y online

La etapa 16 del Tour de Francia 2026 podrá seguirse en México y el resto de Latinoamérica a través de ESPN, difusor oficial de la competencia para América Latina y el Caribe. La transmisión online estará disponible mediante el contenido deportivo de ESPN en Disney+, de acuerdo con la programación y el tipo de suscripción contratado, mientras que en Claro Sports tendremos las mejores acciones en nuestro minuto a minuto, así como un resumen de media hora con lo más relevante de la jornada.

Tour de Francia 2026: calendario, etapas y recorridos

El Tour de Francia 2026 se disputa del 4 al 26 de julio, con 21 etapas y dos jornadas de descanso. Después de la contrarreloj entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, quedarán cinco días de competencia, incluidos tres recorridos de montaña y dos llegadas consecutivas a Alpe d’Huez.

La contrarreloj será el primer examen de la última semana y antecederá a la etapa llana entre Chambéry y Voiron. Posteriormente, la competencia entrará en una secuencia de montaña con Orcières-Merlette y dos jornadas en Alpe d’Huez antes del cierre en los Campos Elíseos de París.

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