Prófugos del Anexo 2026, Julión Álvarez y Alfredo Olivas en concierto: fechas oficiales, precio de los boletos y dónde comprarlos

Julión Álvarez y Alfredo Olivas anuncian la primera fecha de Prófugos del Anexo Tour 2026 tras una larga pausa

Prófugos del Anexo: fechas y boletos | Instagram

Después de su pausa tras la gira de 2025, Julión Álvarez y Alfredo Olivas confirmaron el regreso de su espectáculo conjunto Prófugos del Anexo, dirigido a su público que desde hace meses pedía la continuidad del proyecto. La gira combinará los éxitos de ambos artistas en un solo escenario, replicando la dinámica de colaboración y cercanía con la audiencia que los caracterizó en su primera edición.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales de los cantantes, acompañando la noticia con un video que rápidamente circuló entre los seguidores. La primera fecha confirmada será en Guadalajara, en el Estadio Jalisco, el próximo 26 de septiembre, donde se espera la asistencia de miles de fans para presenciar la combinación de los repertorios de ambos intérpretes.

Prófugos del Anexo 2026, regresan Julión Álvarez y Alfredo Olivas: fechas oficiales y dónde se presentarán

La gira retomará su recorrido por México comenzando en Guadalajara. La intención de los artistas es recrear la dinámica de la gira anterior, alternando canciones, compartiendo el escenario y manteniendo la cercanía con la audiencia.

Hasta el momento, la primera fecha confirmada es el 26 de septiembre en el Estadio Jalisco, y se espera que las próximas ciudades y sedes se anuncien pronto a través de los canales oficiales de los artistas y la productora.

Boletos para Prófugos del Anexo Tour 2026: lista de precios, preventa y dónde comprar entradas

Aunque aún no se han confirmado los precios oficiales para la edición 2026, se puede tomar como referencia la presentación anterior. Los costos varían según la zona y el tipo de localidad, desde 600 pesos en áreas generales hasta 6,500 pesos en zonas Diamante.

La venta de entradas se realizará a través de Kingticketboleto y en los puntos autorizados por la boletera. Los interesados deben estar atentos a los canales oficiales para conocer la fecha exacta de preventa y venta general.

Setlist de Prófugos del Anexo Tour 2026: ¿Qué canciones cantarán en su gira de conciertos?

Durante la gira, Julión Álvarez y Alfredo Olivas alternarán sus principales éxitos, recreando la fórmula de la primera edición de Prófugos del Anexo. El espectáculo combinará los repertorios de ambos artistas, permitiendo que los asistentes disfruten de los temas más representativos de su carrera en un solo concierto. La interacción con la audiencia y la duración extendida del espectáculo serán parte de la experiencia que caracteriza la gira.

Julión Álvarez:

Lo tienes todo

Que te vaya bien

Te hubieras ido antes

Regalo de Dios

Afuera está lloviendo

El amor de su vida

Terrenal

Alfredo Olivas:

El precio de la soledad

El vals del olvido

El paciente

En definitiva

El problema

Antecedentes de culpa

La mejor de las historias

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