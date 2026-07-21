Atlético Nacional traspasa a una de sus ‘joyas’ al fútbol inglés: a Samuel Martínez lo espera Liverpool

El canterano de Atlético Nacional tiene todo listo para jugar en Liverpool, pero su viaje será hasta el otro año.

Samuel Martínez, canterano de Atlético Nacional | X @nacionaloficial

Una cantera fuerte en Colombia es la de Atlético Nacional, equipo que saca talento de sus bases para otros clubes locales y al exterior. Recientemente el ‘Verdolaga’ hizo oficial el traspaso de uno de sus juveniles a una escuadra top de Inglaterra, pero el futbolista no se marcha aún al exterior.

Antes que nada, vale la pena mencionar que el jugador hasta el momento ha desarrollado sus primeros pasos en el fútbol en las menores del cuadro paisa y que no tiene minutos con el grupo profesional. Sin embargo, el mediocampista ha hecho parte del proceso de la Selección Colombia sub-17.

Con el cuadro ‘Cafetero’ estuvo en el Sudamericano de la categoría, que recordemos ganó el conjunto nacional al imponerse por 4-0 en la final contra Argentina. En dicho Torneo, Martínez disputó seis partidos, sumó 454 minutos y aportó tres asistencias, siendo uno de los bastiones de ese campeonato.

Samuel Martínez rumbo al Liverpool

Como tal ambos equipos dieron a conocer esta información, con una salvedad importante a tener en cuenta. Resulta que en estos momentos el jugador tiene 17 años y por ese motivo no va a viajar inmediatamente a vincularse con los ‘Reds’. Martínez se mantendrá en Nacional hasta el otro año, que es cuando cumple la mayoría de edad.

Atletico Nacional oficializa el traspaso del juvenil Samuel Martínez al Liverpool de Inglaterra.



El canterano verdolaga seguirá en el equipo hasta el próximo año cuando cumple su mayoría de edad y luego viajará al club Inglés.

Atletico Nacional, formador de deportistas… pic.twitter.com/tO16wGAGif — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 21, 2026

Por otra parte, una vez llegue ese momento, Samuel se unirá a la cantera del Liverpool, especifica el club inglés. Es ahí precisamente donde el volante debe empezar a tomar experiencia y demostrar capacidades, esto para que en un futuro logre dar el salto al primer equipo.

De momento debe continuar con su preparación en Nacional, a la espera que de pronto Lucas González le dé la oportunidad, siempre y cuando esté entre los inscritos para este semestre. De lo contrario, su trabajo se basaría principalmente en las categorías menores del conjunto antioqueño.

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