¡Exige la salida de Infantino! Blatter critica el Mundial 2026: “Perdió su credibilidad por la política”

El expresidente apunta a un cambio de liderazgo en la presidencia de la FIFA luego de la Copa del Mundo

Blatter critica los factores políticos que afectaron al Mundial 2026. | Imago7.

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, se pronunció tras la conclusión del Mundial 2026 y lanzó una crítica al desarrollo del torneo, al considerar que la competencia perdió credibilidad por la presencia de factores políticos durante su realización.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el dirigente suizo reconoció que España fue el campeón adecuado de la Copa del Mundo, pero cuestionó el entorno que acompañó al certamen más largo en la historia del torneo.

“El Mundial más largo ha llegado a su fin: con los campeones adecuados. Pero en el camino hacia el pitido final, el torneo había perdido su credibilidad“, escribió Blatter en su mensaje.

The longest World Cup has come to an end – with the right champions. But on the way to the final whistle, the tournament had lost its credibility. Politics must not be allowed to overshadow the game. Now it is up to the fans, players and national associations to reclaim football… — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 21, 2026

El exdirigente de 90 años señaló que el fútbol debe mantenerse alejado de intereses externos y pidió que los aficionados, jugadores y federaciones nacionales tengan un papel importante para recuperar los valores del deporte.

“No se debe permitir que la política ensombrezca el juego. Ahora le toca a los aficionados, jugadores y asociaciones nacionales recuperar el fútbol y devolverlo a sus raíces bajo un nuevo liderazgo“, agregó.

Las declaraciones de Blatter llegan después de un Mundial marcado por distintos debates alrededor de la organización, el formato y las decisiones tomadas por la FIFA durante la etapa de preparación y desarrollo del torneo, que por primera vez contó con 48 selecciones participantes.

El suizo, quien presidió la FIFA entre 1998 y 2015, dejó el cargo después del escándalo de corrupción que sacudió al organismo internacional y que derivó en una profunda reestructuración dentro de la institución.

Durante su gestión, Blatter estuvo al frente de la organización de cinco Copas del Mundo: Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Posteriormente fue sustituido por Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA.

El Mundial 2026 terminó con la coronación de España, que derrotó 1-0 a Argentina en la final disputada en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey con un gol de Ferran Torres en tiempo extra. La Roja conquistó así su segundo título mundial después del obtenido en Sudáfrica 2010.

Las palabras de Blatter abrieron nuevamente el debate sobre la relación entre fútbol y política, un tema que ha acompañado a la FIFA durante los últimos años y que continúa generando opiniones divididas dentro del entorno del deporte internacional.

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