DeAndre Hopkins inicia una nueva etapa con los New England Patriots
Sus capacidades técnicas le permitieron ser un referente generacional antes de cambiar su rol en el equipo
Pocos receptores pueden presumir una trayectoria tan consistente como la de DeAndre Hopkins. Durante más de una década fue uno de los objetivos favoritos de los quarterbacks gracias a sus manos seguras, su capacidad para ganar balones divididos y una inteligencia para correr rutas que lo convirtió en referente de toda una generación.
Aunque su etapa como jugador quedó atrás, Hopkins no parece dispuesto a alejarse del futbol americano. El exreceptor encontró una nueva oportunidad dentro de la organización de los New England Patriots, donde ya comenzó a dar sus primeros pasos en un rol completamente distinto al que lo hizo famoso. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ