Diego Pavia queda fuera de los Ravens antes de iniciar la pretemporada de la NFL

Pavia, exfinalista del Trofeo Heisman en Vanderbilt, queda disponible para otras franquicias. Ahora, Lamar Jackson liderará un grupo de cuatro mariscales junto a Tyler Huntley, Skylar Thompson y el novato Joe Fagnano

Baltimore corta a Diego Pavia. Kirby Lee-Imagn Images

Diego Pavia deberá buscar una nueva oportunidad para continuar su camino hacia la NFL. Los Baltimore Ravens anunciaron la baja del quarterback de raíces mexicanas a pocos días del comienzo de su campamento de entrenamiento rumbo a la temporada 2026.

El mariscal de campo había llegado a la organización de Maryland como agente libre no seleccionado en el Draft. Sin embargo, no logró mantenerse dentro del plantel de 90 jugadores y fue colocado en la lista de bajas antes de disputar algún encuentro de pretemporada.

We have waived QB Diego Pavia.https://t.co/Q1wbCbkwLe — Baltimore Ravens (@Ravens) July 23, 2026

La salida de Pavia respondió a una decisión relacionada con la conformación del roster. Baltimore necesitaba abrir un espacio para registrar al centro Ethan Pocic, veterano que firmó un contrato por una temporada después de superar las evaluaciones médicas correspondientes.

Pocic llegó para competir por un lugar en la línea ofensiva tras disputar nueve campañas en la NFL y acumular 97 partidos como titular. El jugador sufrió una rotura del tendón de Aquiles durante la temporada anterior, pero recibió autorización médica para participar en el campamento de los Ravens.

La baja deja a Baltimore con cuatro quarterbacks dentro de su plantel. Lamar Jackson se mantiene como titular, mientras que Tyler Huntley, Skylar Thompson y el novato Joe Fagnano competirán por las posiciones de respaldo durante las prácticas y la pretemporada.

Pavia había formado parte de la disputa por el tercer puesto en la posición durante las actividades de primavera. La presencia de varios mariscales de campo redujo sus oportunidades de recibir repeticiones, mientras que Huntley aparece como el principal candidato para ocupar el lugar de suplente de Jackson.

El jugador de 24 años llegó a los Ravens después de cerrar su etapa universitaria con Vanderbilt. Durante su último año se convirtió en el primer integrante de ese programa en terminar como finalista del Trofeo Heisman 2025 y ocupó el segundo lugar en la votación.

Su incorporación a Baltimore también estuvo relacionada con el vínculo entre Clark Lea, quien lo dirigió en Vanderbilt, y Jesse Minter, entrenador en jefe de los Ravens. Pese a esa conexión, la competencia en la posición y la necesidad de reforzar el centro de la línea ofensiva terminaron por dejarlo fuera del equipo.

La decisión no significa que su carrera profesional haya terminado. Pavia quedará disponible para ser reclamado por otra franquicia o para firmar un nuevo acuerdo en caso de que algún equipo busque profundidad en la posición durante el campamento de entrenamiento.

TE PUEDE INTERESAR