Guillermo Hoyos actualiza el estado de Berterame tras el golpe: “Está bien, ha recuperado todo”

El delantero Germán Berterame fue trasladado en ambulancia tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante el partido ante Montreal.

Hoyos sobre la salud de Berterame | MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES VIA AFP

Guillermo Hoyos, entrenador del Inter Miami, informó que Germán Berterame se encuentra consciente y en proceso de recuperación después del golpe que sufrió durante el partido ante Montreal. El delantero tuvo que abandonar el campo en ambulancia y fue trasladado a una clínica para realizarse estudios.

El técnico explicó que la acción generó preocupación entre los jugadores y el cuerpo técnico debido a la forma en la que Berterame cayó sobre el terreno de juego. De acuerdo con Hoyos, el atacante recibió un impacto durante un salto y perdió el conocimiento antes de tocar el césped.

“Ha sido un golpe muy duro lo que pasó con Germán. Hay un codazo, por eso el árbitro cobra penal, y cae como un peso muerto porque creo que ya estaba inconsciente”, señaló el entrenador en conferencia de prensa.

Hoyos añadió que el golpe contra el suelo aumentó la preocupación dentro de la cancha. El cuerpo médico ingresó de inmediato y solicitó el acceso de la ambulancia para trasladar al futbolista a un centro hospitalario. “Golpea fuerte contra el suelo y, gracias a Dios, en estos momentos se está recuperando. Está bien, está consciente y su familia está al tanto de todo”, explicó.

El entrenador remarcó que la prioridad del club es la salud del delantero, por encima del resultado y de cualquier situación relacionada con el partido. También reconoció que el incidente provocó momentos de tensión entre los integrantes del plantel. “Nos conmocionó a todos. Fue una desesperación muy grande y un momento triste, porque más allá del resultado y del fútbol está la vida humana, que es lo más importante”, expresó.

Los jugadores de ambos equipos pidieron el ingreso de las asistencias apenas observaron que Berterame no reaccionaba. Algunos futbolistas del Inter Miami colaboraron para acelerar el traslado de la camilla hacia la zona donde se encontraba el delantero. “Todos nos alarmamos en un primer momento porque el golpe fue muy fuerte. Los mismos chicos ayudaban a correr con la camilla y entró la ambulancia”, relató Hoyos.

El técnico destacó la respuesta del personal médico y el tiempo de reacción después del impacto. Berterame permanece bajo observación mientras se completan las evaluaciones para descartar cualquier complicación derivada del choque. “Fue un accionar rápido para poder ayudar a Germán. Ahora está en la clínica, le están haciendo estudios, pero está bien”, agregó.

Hoyos también aseguró que el futbolista recuperó la conciencia y mantiene comunicación con las personas que lo acompañan. El entrenador buscó enviar tranquilidad a los seguidores del club y a quienes permanecían pendientes de su estado. “Germán está bien, ha recuperado todo. Si no fuera así, nosotros estaríamos muy preocupados. El fútbol es una pasión, pero cuando pasan estas situaciones lo más importante es la salud”, afirmó.

Inter Miami deberá esperar los resultados de los estudios antes de determinar los siguientes pasos en la recuperación del delantero. Por ahora, el club mantiene el seguimiento médico y su posible regreso a la actividad dependerá de la evolución que presente.

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