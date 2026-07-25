¿Cómo quedaron los mexicanos este 25 de julio en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

Durante la jornada de este sábado 25 de julio, la delegación mexicana conquistó su primer oro de la competencia

México ganó su primer oro en esta edición centroamericana. | @conadeoficial

La actividad de la delegación mexicana continúa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde los atletas nacionales buscan mantener a México entre los protagonistas del medallero en una de las competencias más importantes del ciclo olímpico. Desde el 24 de julio y hasta el 8 de agosto, los representantes tricolores compiten por las preseas en distintas disciplinas frente a los mejores exponentes de la región.

Cada jornada ofrece nuevas oportunidades para que México incremente su cosecha de medallas, con finales en deportes individuales y de conjunto que pueden marcar diferencias en la clasificación general. Además de los podios, los deportistas nacionales también buscan romper sus propias marcas, consolidar sus procesos hacia futuras competencias como Juegos Panamericanos o Juegos Olímpicos, además de confirmar a nuestro país como una potencia en este certamen.

A continuación, te presentamos el resumen de los resultados más destacados de los atletas mexicanos durante la jornada, con las medallas obtenidas, las actuaciones más relevantes y la actualización del desempeño de la delegación tricolor en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

¿Cuántas medallas ganaron los mexicanos hoy en los Juegos Centroamericanos?

Durante la jornada de este sábado 25 de julio, la delegación mexicana obtuvo la siguiente cosecha de metales, destacando la obtención del primer oro gracias a Melissa Márquez y Aylin Ibarra en remo.

Remo

Melissa Márquez y Aylin Ibarra | Remo doble ligero LW2X | Oro.

Rafael Mejía y Roberto Ahumada | Botes de remo doble ligero LM2X | Bronce.

Tiro con arco

Ana Paula Vázquez, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz | Arco recurvo por equipos | Oro.

Ciclismo de ruta

Sara Roel | Contrarreloj individual | plata.

Taekwondo

Seo Lee | Poomsae tradicional individual | Plata.

William Arroyo | Poomsae tradicional individual | Oro.

¿Quién transmite en vivo los Juegos Centroamericanos 2026 y dónde ver por TV y online?

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se podrán seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, que contará con una cobertura especial y exclusiva para México del 24 de julio al 8 de agosto. La señal ofrecerá alrededor de 200 horas de transmisión, además de resúmenes diarios con los resultados, las competencias más importantes y el seguimiento de la delegación mexicana.

La cobertura estará disponible en las distintas plataformas de Claro Sports, tanto por televisión como en sus opciones digitales, donde los aficionados podrán consultar transmisiones en vivo, entrevistas, análisis, resultados y contenidos sobre los protagonistas del evento. De esta manera, la audiencia en México podrá seguir las actuaciones de los atletas nacionales y el desarrollo de las principales disciplinas de Santo Domingo 2026.

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