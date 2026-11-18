La competición nacional regresa al país, espera albergar a grandes figuras del ciclismo de nivel internacional.

Egan Bernal en el Tour de Francia/ REUTERS/Stephanie Lecocq.

Una de las noticias que tiene más feliz a todo el deporte colombiano, enfáticamente al ciclismo, es el regreso del Tour Colombia para el 2027, una competición que se venía exigiendo y la cual se pedía a gritos que se volviera a realizar. Por fortuna, de la mano de la Federación Colombiana de Ciclismo, Sistecrédito, RCN y varios patrocinadores más vuelve para todo el ambiente de la disciplina que más alegrías le ha dado al país.

¿Cuándo se corre el Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027?

Pues bien, la entidad deportiva nacional confirmó en las últimas horas el recorrido oficial de la competición que comenzará el martes 26, hasta el domingo 31 de enero del próximo año. Serán 6 emocionantes etapas y un trazado de 904.2 kilómetros de recorrido entre diferentes municipios del departamento de Antioquia.

¿Cuál es el recorrido oficial y el calendario del Tour Colombia RCN 2027?

Etapa 1 – martes 26 de enero | Medellín – Bello – Copacabana – Girardota – Barbosa – Botero – Santiago – Cisneros – regreso a Medellín. Distancia: 149,8 km.

Etapa 1 Tour Colombia 2027

Etapa 2 – miércoles 27 de enero | El Carmen de Viboral – El Santuario – Marinilla – Guarne – Alto de la Virgen – glorieta vía aeropuerto – Llanogrande – Don Diego – Alto del Nano – La Ceja – San Antonio de Pereira – Rionegro – El Carmen de Viboral. Distancia: 123 km.

Etapa 2 Tour Colombia 2027.

Etapa 3 – jueves 28 de enero | Zona E – Llanogrande – variante San Antonio de Pereira – Canadá – El Carmen de Viboral – El Santuario – Marinilla – Rionegro – Guarne – vía aeropuerto – variante Palmas – glorieta Palmas – Alto de Palmas descenso – Túnel de Aburrá – vía aeropuerto – glorieta Zona Franca – Zona E. Distancia: 119,4 km.

Etapa 3 Tour Colombia 2027.

Etapa 4 – viernes 29 de enero | Llanogrande – San Antonio de Pereira – variante La Ceja – Alto del Nano – Don Diego – Llanogrande. Distancia: 167 km (cuatro vueltas de 40 km y tramo final de 7 km).

Etapa 4 Tour Colombia 2027.

Etapa 5 – sábado 30 de enero | Llanogrande – El Retiro – La Ceja – circuito de cuatro vueltas por Alto del Nano – Don Diego – El Retiro – La Ceja – La Unión. Distancia: 182 km.

Etapa 5 Tour Colombia 2027.

Etapa 6 – domingo 31 de enero | Medellín – Bello – Copacabana – Girardota – Barbosa – Agua Fría – PR 10 – regreso a Medellín – Itagüí – Sabaneta – variante de Caldas – Envigado – avenida El Poblado – San Diego – Alto de Palmas. Distancia: 163 km.

Etapa 6 Tour Colombia 2027.

¿Quién transmite en vivo el Tour Colombia RCN 2027 y dónde mirar por TV y online?

A falta de varias semanas para que inicie el Tour Colombia 2027 aún no hay certeza de los canales oficiales que transmitirán la competición, sin embargo uno de los patrocinadores del evento deportivo es RCN (Radio Cadena Nacional), uno de los canales de televisión abierta del país, se pensaría que contarán con los derechos para la transmisión de las 6 etapas. No obstante en Claro Sports les llevaremos todas las emociones de la competición nacional.

Cabe mencionar que El Tour Colombia está registrado ante la UCI (Unión Ciclística Internacional) como una carrera de categoría 2.1 dentro del UCI América. Se espera que la competición esté integrada por los mejores corredores del país tanto los que corren el calendario nacional, como el internacional, figuras como Egan Bernal, Harold Tejada, Rodrigo Contreras, Javier Jamaica, Diego Camargo, Santiago Buitrago, Einer Rubio y muchos más.

Precisamente uno de los líderes del NU Colombia, Rodrigo Contreras, es el vigente campeón de la competición, hizo la hazaña en el 2024, cuando se consagró en Bogotá y dejó en el segundo lugar a nada más y nada menos que a Richard Carapaz, el ecuatoriano del EF Education – EasyPost quedó a tan solo 0:06 del profesional de Villapinzón, Cundinamarca.

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