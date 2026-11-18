Atlético Nacional entre los partidos ante Cúcuta Deportivo y Deportivo Pasto solo tuvo 49 horas de descanso, lo que va en contra de los firmado en la convención colectiva del 2025.

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales en su perfil de X informó que radicó ante el Ministerio de Trabajo una querella laboral en contra de la Dimayor por el incumplimiento de la convención colectiva firmada en 2025 en donde se establece que los partidos de un club tendrán un mínimo de 70 horas entre el inicio de un partido y el siguiente del mismo club. El ejemplo citado por la Acolfutpro en su denuncia es el de Atlético Nacional que enfrentó a Cúcuta Deportivo y a Deportivo Pasto con apenas 49 horas y 30 minutos de descanso entre el inicio de ambos encuentros.

“Como prueba del incumplimiento, la querella expone el caso del @nacionaloficial, que disputó un partido frente a @Cucutaoficial el martes 20 de octubre de 2026, a las 6:30 p. m., en el estadio General Santander de Cúcuta, y posteriormente enfrentó al @DeporPasto el jueves 22 de octubre de 2026, a las 8:00 p. m., en el estadio Atanasio Girardot de Medellín”, dice el post de la Asociación que vela por lo derechos de los futbolistas profesionales en Colombia. El primer partido terminó en derrota 1-0 en el duelo de la fecha 15 y luego goleó 3-0 al cuadro Volcánico en el partido de la jornada 14.

La Acolfutpro solicitó al Ministerio del Trabajo realizar una inspección a la Dimayor para verificar la programación de las competencias profesionales e imponer las sanciones correspondientes por este incumplimiento. De incurrir en las faltas, la División Mayor del Fútbol Colombiano podría ser sancionada con multas y, en el peor de los casos, escalar hasta un juez laboral para exigir el cumplimiento forzoso de las obligaciones pactadas.

¿Qué dice la convención colectiva del 2025 firmada entre Dimayor y Acolfutpro?

En febrero de 2025, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) concretó un acuerdo histórico con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Dimayor, tras meses de negociaciones respaldadas por el Ministerio del Trabajo. Este entendimiento busca transformar las precarias condiciones laborales que han afectado históricamente a los deportistas del país.

Entre los puntos importantes del pacto destaca la regulación de la carga de trabajo y la protección de la salud física. En materia de horas de descanso, el acuerdo estipula modificaciones sustanciales en la programación de los torneos masculinos y femeninos, comprometiendo a las instituciones y a los clubes a garantizar los periodos mínimos de recuperación entre partidos y estableciendo recomendaciones estrictas para asegurar el goce efectivo del día de descanso remunerado semanal, mitigando así el desgaste extremo al que se ven sometidos los planteles.

Los partidos amistosos de Atlético Nacional que apretaron el calendario de la Liga BetPlay 2026-II

Los ‘Verdolagas’ derrotaron al América de Cali | Foto: Prensa Atlético Nacional

En septiembre de 2026, Atlético Nacional tenía programados dos partidos amistosos que, sumados a la realización de un concierto de música electrónica, obligaron a la reprogramación de los encuentros. El primero fue contra América de Cali en el Chase Stadium del Inter Miami en Fort Lauderdale con victoria 3-1. Los goles fueron marcados por Edwin Cardona en dos ocasiones e Ian Poveda, mientras que para los Diablos Rojos anotó Jhon Murillo.

El siguiente amistoso fue en el estadio Atanasio Girardot ante Chapecoense, partido homenaje por los 10 años del accidente aéreo que cobró la vida de 71 personas, y que terminó en empate 1-1. Para aquel partido, Lucas González alineó varios jugadores de las divisiones inferiores y el gol fue anotado por Emanuel Benítez.

Hora y dónde ver los próximos partidos de la Liga BetPlay 2026-II

Fecha 1 – Cuadrangulares Semifinales

Grupo A

Independiente Medellín vs. Santa Fe

Fecha : viernes 20 de noviembre

: viernes 20 de noviembre Hora : 4:30 p. m.

: 4:30 p. m. TV: Win + Fútbol y Win Play

Once Caldas vs. Atlético Nacional

Fecha : sábado 21 de noviembre

: sábado 21 de noviembre Hora : 8:15 p. m.

: 8:15 p. m. TV: Win + Fútbol y Win Play

Grupo B

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali

Fecha : viernes 20 de noviembre

: viernes 20 de noviembre Hora : 6:35 p. m.

: 6:35 p. m. TV: Win + Fútbol y Win Play

Deportivo Cali vs. Millonarios FC

Fecha : viernes 20 de noviembre

: viernes 20 de noviembre Hora : 8:40 p. m.

: 8:40 p. m. TV: Win + Fútbol y Win Play

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