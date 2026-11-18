Matías Orozco, Daniel Arcila, Juan Manuel Rengifo, Jhon Solís, Samuel Velásquez y Camilo Durán, llegaron para quedarse en la Selección Colombia.

Matías Orozco con la Selección Colombia | Vizzor

Para nadie es un secreto que la Selección Colombia está en proceso de reconstrucción. Los retiros de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero del equipo amarillo, azul y rojo, han caído como un balde de agua fría. Pues, el fútbol de la ‘tricolor’ pasa netamente por lo que estos dos futbolistas propusieran dentro del terreno de juego.

Con grandes espacios por llenar, Néstor Lorenzo ha comenzado su proceso de recambio generacional. Algo que con o sin los retiros anteriormente mencionados era más que necesario. En ese orden de ideas han ido apareciendo talentos bastante interesantes en todas las líneas del equipo.

El lateral izquierdo, una vacante más que abierta en la Selección Colombia

Tras lo que sucedido en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y teniendo en cuenta que Johan Mojica ya cumplió 34 años. La Selección Colombia ha abierto oficialmente la vacante para ser el nuevo lateral izquierdo del equipo ‘tricolor’. Así las cosas, Samuel Velásquez, Álvaro Angulo, Juan David Cabal y Juan David Arizala, han puesto a disposición sus servicios.

De todos los mencionados, sin duda alguna, el único que se ganó su continuidad por lo hecho con la camiseta de Colombia puesta fue el jugador de Atlético Nacional. Samuel Velásquez no solo ya marcó su primera anotación con la camiseta de la selección. Sino que su pequeña sociedad con Juan Manuel Rengifo ilusiona bastante al pueblo colombiano.

El mediocampo se lo toman los jóvenes

La zona de la mitad de la cancha fue uno de los sectores que más renovación experimentó. Con la lesión de Richard Ríos y la poca participación de Jefferson Lerma en su club, la chance de que talentos emergentes se tomen la gestión y distribución de la ‘tricolor’ quedó en bandeja de plata.

Aprovechando esa situación, junto a Gustavo Puerta, aparecieron grandes novedades como Matías Orozco, Jhon Solís y Juan Manuel Rengifo. Jóvenes que con nuevas dinámicas y una creatividad completamente renovada hicieron ver a Colombia en otro ritmo diferente por ciertos momentos.

Matías Orozco fue quien tuvo más participación y destacó más. Con tan solo 18 años, no le pesó la camiseta de la Selección Colombia y siempre que estuvo dentro del terreno de juego se hizo amo, dueño y señor del mediocampo. Así mismo, Juan Manuel Rengifo en su primer oportunidad real de más de 10-15 minutos de acción, no desentonó. En el último juego ante Chile demostró que con rodaje también puede convertirse en el conductor de Colombia.

Los extremos: una curita para el ataque de la Selección Colombia

Por la bandas, ofensivamente hablando, también se vivieron grandes momentos. Pues, Camilo Durán que desde hace un tiempo pedía a gritos ser llamado a la Selección Colombia por sus grandes actuaciones, cumplió con las expectativas. El delantero del Celtic de Escocia se mostró picante, rápido y sobre todo influyente en la ofensiva ‘cafetera. No en vano, fue la figura del partido ante Chile en Cali.

Con el mismo nombre, pero en diferente situación. Camilo Mena también fue una grata sorpresa. El extremo que milita en el fútbol de Polonia tuvo un más que correcto debut. Ágil, rápido, desequilibrante y ante todo solidario con sus responsabilidades defensivas. Un jugador netamente de banda que cumple en ambas facetas del juego.

Te puede interesar: