El cuatro veces campeón de Super Bowl habló con Claro Sports en México sobre Purdy y la sequía de San Francisco

La semana de la NFL en México ha comenzado y leyendas de los San Francisco 49ers ya están en suelo tricolor. Jesse Sapolu, cuatro veces campeón del Super Bowl, habló en exclusiva con Claro Sports sobre el presente del conjunto de la bahía, la dificultad de conquistar un nuevo campeonato, el crecimiento internacional de la liga y el futuro de su quarterback, Brock Purdy.

San Francisco sigue soñando con el sexto Lombardi

Los 49ers no conquistan un Vince Lombardi desde 1995, aunque han llegado en tres ocasiones a dicho escenario en el presente siglo. El ex liniero ofensivo considera que hay que entender que ganar un Super Bowl no es una tarea sencilla incluso cuando se cuenta con una plantilla llena de talento.

“Estamos muy orgullosos de esta generación, que ha podido llegar a tres Super Bowls. Lo que duele es que tuvieron oportunidad en cada uno de ellos”, explicó Sapolu.

El exjugador también reconoció que, después de haber ganado cinco veces la conferencia y cuatro campeonatos de Super Bowl durante su trayectoria, hoy valora todavía más lo complicado que resulta llegar hasta esas instancias.

“Tenemos que apreciar lo que nuestros jóvenes están haciendo ahora, al mantenerse constantemente ahí arriba. Yo tengo cuatro anillos de Super Bowl, pero en lo que pienso también es en las cuatro finales de conferencia que perdí”, recordó.

Para Sapolu, precisamente las adversidades han ayudado a construir una identidad que distingue también a esta generación.

“Cuando ves a algunos equipos atravesar lesiones, comienzan a quejarse. Nosotros hemos pasado por eso durante los últimos cuatro años y ya no nos afecta tanto como a otros equipos”, explicó.

Según el ex liniero, esa capacidad de competir incluso cuando el panorama parece complicado puede ser determinante en la búsqueda del sexto campeonato de la franquicia.

Brock Purdy, a la altura de Joe Montana y Steve Young

En el fútbol americano, la posición de centro es la que comienza cada jugada, por ende debe tener una relación estrecha y fuerte con su quarterback. En el caso de Jesse Sapolu, quien jugó de 1983 a 1997, sus quarterbacks fueron Joe Montana y Steve Young, los dos nombres más grandes en la posición en la historia de la franquicia.

Sapolu entiende lo que hoy vive Brock Purdy, el quarterback que ha pasado de ser Mr. Irrelevant a candidato a MVP.

“Nos tocó tener suerte al seleccionar al último jugador de todo el Draft y se está convirtiendo en uno de los grandes quarterbacks de la NFL. Es un gran chico, tiene una gran lectura del juego y algo que lo hace especial es su capacidad para procesar rápido y moverse lo suficiente para salvar algunas jugadas”, declaró Jesse.

El histórico liniero tiene tanto respeto por Brock Purdy, que incluso afirma que no está lejos de las leyendas con las que compartió el emparrillado. Aunque es firme con una cuestión, a Purdy le hace falta algo que tanto Montana como Young consiguieron en varias ocasiones.

“Creo que cuando Brock gane un Super Bowl, definitivamente estará en la conversación con Joe Montana y Steve Young. Claro que Joe siempre estará en la cima, pero Brock estaría entre los tres mejores quarterbacks que han jugado para los San Francisco 49ers”.

Jesse Sapolu, cuatro anillos y una historia internacional de éxito

Hablar de la historia de los 49ers implica recordar a una generación que dominó la NFL durante las décadas de los ochenta y noventa.

Sapolu formó parte de cuatro equipos campeones conquistando las ediciones XIX, XXIII, XXIV y XXIX. Durante 15 temporadas defendió los colores de San Francisco y su trayectoria también estuvo marcada por la capacidad de adaptarse a diferentes responsabilidades dentro de la línea ofensiva.

Sin embargo, existe un campeonato que ocupa un lugar especial en su memoria: el Super Bowl XXIII, disputado ante los Cincinnati Bengals el 22 de enero de 1989.

Aquel encuentro parecía complicarse para San Francisco. Los Bengals tomaron ventaja de 16-13 con poco más de tres minutos en el reloj, pero Joe Montana encabezó una ofensiva de 92 yardas que terminó con un pase de anotación de 10 yardas para John Taylor, cuando quedaban apenas 34 segundos.

Los 49ers ganaron 20-16 y conquistaron el tercer Super Bowl de su historia.

Nacido en Samoa y criado en Hawái, Sapolu también representa una historia de crecimiento internacional dentro de la NFL. Por eso, el exjugador observa con especial entusiasmo la expansión de la liga hacia nuevos mercados.

“Cuando yo jugaba, participé en partidos en Londres, Japón, Barcelona y Berlín. En aquel entonces eran encuentros de exhibición para promover la liga. Ahora hay múltiples partidos de temporada regular y es emocionante ver cómo ha crecido la popularidad del deporte”, comentó.

El exjugador destacó que la popularidad de San Francisco en México es resultado de la conexión que la organización ha construido con sus seguidores, pero también de la consistencia deportiva que ha mostrado en los últimos años.

“Vemos a México como una base de aficionados de los 49ers. Hemos construido esa afición durante los últimos 15 o 20 años desde que vinimos por primera vez y estamos muy orgullosos de regresar, especialmente junto a los Faithful”, señaló.

El exjugador considera que el enfrentamiento ante Minnesota será una buena prueba para el equipo, al tratarse de un rival competitivo, pero también una oportunidad para seguir fortaleciendo la presencia de San Francisco en territorio mexicano.