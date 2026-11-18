Anthony Dixon y Garrett Celek analizan el 49ers vs Vikings en México, destacan a Purdy, Kittle y McCaffrey, y revelan las claves para buscar el Super Bowl

Los San Francisco 49ers tienen una meta que va más allá de terminar entre los mejores equipos de la temporada regular de la NFL: conquistar el Super Bowl LXI. Así lo expresó Anthony Dixon, exjugador de la franquicia, en una entrevista exclusiva para Peloteando, en la que también participó Garrett Celek para analizar el enfrentamiento contra los Minnesota Vikings en México.

El partido se disputará el domingo 22 de noviembre de 2026, a las 19:20 horas, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, como parte de la Semana 11. San Francisco llega con marca de ocho victorias y una derrota, mientras que Minnesota suma siete triunfos y dos descalabros, en un duelo entre dos equipos que buscan consolidarse en la Conferencia Nacional.

Dixon, quien jugó con los 49ers entre 2010 y 2013, y Celek, ala cerrada de la organización entre 2012 y 2019, compartieron sus perspectivas sobre el trabajo de Brock Purdy, el enfrentamiento entre Kyle Shanahan y Brian Flores, la recuperación de George Kittle y la influencia de Christian McCaffrey. También hablaron sobre lo que esperan de los aficionados mexicanos en el regreso de la NFL al país.

Anthony Dixon asegura que los 49ers no se conforman con una buena temporada: quieren el Super Bowl

El inicio de los 49ers ha generado expectativas entre sus exjugadores, aunque Dixon considera que el balance de la temporada regular no será suficiente para satisfacer los objetivos de la organización. El antiguo corredor recordó la derrota ante los Seattle Seahawks en casa durante la campaña anterior, un resultado que, desde su perspectiva, alimenta la motivación de San Francisco para buscar el campeonato.

“Creo que lo están haciendo muy bien. No pienso que se vayan a conformar solamente con tener una gran temporada regular. Todos sabemos que en Santa Clara queremos ganar el Super Bowl, lo deseamos mucho. Creo que los jugadores están muy motivados después de ver a los Seahawks ganar en nuestra propia casa la temporada pasada”, declaró Dixon en exclusiva para Peloteando.

Garrett Celek coincidió con la evaluación del desempeño del equipo, aunque centró su atención en la ofensiva encabezada por Brock Purdy. Para el exala cerrada, San Francisco necesita imponer condiciones durante todo el encuentro y no depender exclusivamente de jugadas de muchas yardas. “Creo que Purdy está haciendo un trabajo fenomenal. Para este domingo, en particular, me gustaría ver que la ofensiva tome el control del campo, que no dependa únicamente de esas jugadas enormes”, explicó.

Brian Flores contra Kyle Shanahan: la batalla táctica que anticipan Dixon y Celek

Uno de los principales desafíos de San Francisco será enfrentar a la defensiva de Minnesota, coordinada por Brian Flores. Los Vikings llegan al compromiso con 37 capturas de quarterback, la mayor cantidad de la NFL antes de la Semana 11, un registro que coloca la protección de Brock Purdy entre las claves del enfrentamiento.

MÁS INFORMACIÓN: El secreto de los 49ers para vencer a la altura de la Ciudad de México

Celek advirtió sobre los problemas que puede provocar el esquema defensivo de Flores, especialmente después de que Purdy sufrió cinco capturas en la victoria por 46-40 contra los Dallas Cowboys. “Creo que Flores es un coordinador defensivo extraordinario. Va a preparar muchas distracciones para Brock. Si Purdy puede mantenerse en la bolsa de protección, conservar la confianza, esperar a que aparezcan los espacios y aprovechar sus oportunidades, creo que les irá bien. También tienen que evitar las pérdidas de balón, porque son mortales. No me gustaron esas cinco capturas que sufrió contra Dallas”, señaló.

Anthony Dixon también destacó la preparación de los entrenadores, al considerar que el partido presentará un enfrentamiento entre dos sistemas que utilizan movimientos antes de cada jugada para modificar las condiciones en la línea de golpeo.

“Espero un partido de mucha intensidad y competencia, con bastante estrategia. Brian Flores hace muchas cosas en la línea de golpeo, mueve constantemente a sus jugadores. Kyle Shanahan también utiliza muchos movimientos y recursos en su ofensiva. Vamos a ver a dos de los mejores en este deporte enfrentarse este fin de semana. Será un espectáculo que vale la pena disfrutar”, expresó.

El enfrentamiento representa un contraste entre los planteamientos de ambos entrenadores. La defensiva de Minnesota busca presionar al quarterback y provocar errores, mientras que la ofensiva de Shanahan utiliza movimientos, cambios de formación y distintas opciones de ataque. La capacidad de Purdy para reconocer las coberturas y encontrar espacios será uno de los aspectos a seguir.

Anthony Dixon espera que la afición mexicana reciba a los 49ers como Rey Mysterio

El regreso de San Francisco a México también despertó el interés de los exjugadores. La franquicia disputó su último encuentro de temporada regular en la capital mexicana en noviembre de 2022, cuando derrotó 38-10 a los Arizona Cardinals. Cuatro años después, los 49ers volverán al mismo escenario para medirse a Minnesota, equipo que disputará su primer partido de NFL en la Ciudad de México.

Dixon recurrió a una referencia de la lucha libre para explicar el ambiente que espera encontrar en las tribunas. “En cuanto a lo que espero de los aficionados mexicanos, creo que van a lanzarse desde la tercera cuerda como Rey Mysterio en la lucha libre”, comentó el exjugador.

La comparación con el luchador de raíces mexicanas refleja la expectativa de Dixon por el recibimiento que tendrá San Francisco. Los 49ers serán el equipo local para este enfrentamiento, que forma parte del calendario internacional de la NFL y marca el regreso de los partidos de temporada regular a territorio mexicano desde 2022.

George Kittle y Christian McCaffrey, las figuras que destacan Celek y Dixon

Garrett Celek, quien compartió posición con George Kittle durante su etapa en San Francisco, destacó el compromiso del ala cerrada después de superar la ruptura del tendón de Aquiles que sufrió en enero de 2026. Su recuperación le permitió volver a jugar durante la presente temporada, una situación que su excompañero considera una muestra de la disciplina con la que trabaja.

“George está en otro nivel. Trabaja muchísimo y eso se puede ver en el campo, además de la forma en que cuida su cuerpo durante la temporada baja. Tuvo una lesión en el tendón de Aquiles y regresó más rápido de lo que creo que cualquier otro jugador en la NFL ha conseguido después de una lesión así. Eso demuestra su dedicación y todo el trabajo que realiza. Además, está loco, no le tiene miedo a nada”, afirmó Celek.

Kittle se ha convertido en una de las principales opciones de Brock Purdy en el ataque aéreo. Su capacidad para recibir pases y colaborar en los bloqueos le permite participar en distintas formaciones ofensivas, un aspecto que adquiere importancia frente a la presión defensiva que propone Minnesota.

Por su parte, Anthony Dixon dedicó parte de la entrevista a Christian McCaffrey, a quien reconoció por su lectura del juego y su capacidad para encontrar espacios. El corredor fue protagonista de la victoria contra Dallas, con 223 yardas totales desde la línea de golpeo y tres touchdowns, una actuación que confirmó su influencia en la ofensiva de San Francisco.

“Es un jugador que sabe cambiar de dirección para eludir rivales y eso me encanta de él. Creo que lo que hace realmente grande a Christian McCaffrey es su mentalidad, la manera en que entiende el juego. Se nota que, en ocasiones, está un paso adelante de los demás. Es rápido, encuentra los huecos y consigue muchas yardas, como vimos en la jugada contra Dallas. Sabe cómo desmarcarse y encontrar los espacios. Es el profesional por excelencia en la posición de corredor. Por supuesto, tiene talento, velocidad y habilidad, pero también es un jugador muy inteligente, resistente y ambicioso. Eso me encanta”, explicó Dixon.

Las declaraciones de ambos exjugadores colocan el enfoque sobre tres aspectos para el compromiso en México: la protección de Purdy ante la presión de los Vikings, el protagonismo de Kittle y McCaffrey y la capacidad de Shanahan para encontrar soluciones contra el sistema de Flores. El resultado del domingo será otra prueba para San Francisco en una temporada cuyo objetivo, según Dixon, no se limita a las victorias de fase regular, sino a conquistar el Super Bowl.