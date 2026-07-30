Patrick Mahomes sorprende en su recuperación y aumenta la ilusión de los Chiefs para la Semana 1

Mahomes regresó a los entrenamientos de los Chiefs con fuerza y movilidad, mientras mantiene la mira puesta en jugar desde la Semana 1

Andy Reid se ilusiona con Mahomes. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Patrick Mahomes encendió el optimismo en los Kansas City Chiefs después de participar en su primer entrenamiento del campamento de prácticas. Andy Reid destacó la fuerza, movilidad y respuesta física del quarterback, quien continúa recuperándose de una lesión en la rodilla izquierda sufrida en diciembre de 2025.

El objetivo de Mahomes es estar disponible para el comienzo de la temporada regular, aunque el entrenador evitó confirmar una fecha para su regreso. Kansas City debutará el 14 de septiembre frente a los Denver Broncos en el Arrowhead Stadium. LEE LA NOTA COMPLETA

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