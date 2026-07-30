Patrick Mahomes sorprende en su recuperación y aumenta la ilusión de los Chiefs para la Semana 1

Publicado por Redacción Claro Sports

Mahomes regresó a los entrenamientos de los Chiefs con fuerza y movilidad, mientras mantiene la mira puesta en jugar desde la Semana 1

Andy Reid se ilusiona con Mahomes tras verlo fuerte en su primer entrenamiento
Andy Reid se ilusiona con Mahomes. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Patrick Mahomes encendió el optimismo en los Kansas City Chiefs después de participar en su primer entrenamiento del campamento de prácticas. Andy Reid destacó la fuerza, movilidad y respuesta física del quarterback, quien continúa recuperándose de una lesión en la rodilla izquierda sufrida en diciembre de 2025.

El objetivo de Mahomes es estar disponible para el comienzo de la temporada regular, aunque el entrenador evitó confirmar una fecha para su regreso. Kansas City debutará el 14 de septiembre frente a los Denver Broncos en el Arrowhead Stadium. LEE LA NOTA COMPLETA

TE PUEDE INTERESAR

Agentes libres de la NFL 2026: las figuras que siguen sin equipo antes del inicio de la temporada

NFL

Agentes libres de la NFL 2026: las figuras que siguen sin equipo antes del inicio de la temporada

DeAndre Hopkins inicia una nueva etapa con los New England Patriots

NFL

DeAndre Hopkins inicia una nueva etapa con los New England Patriots

¿Regresa Aaron Donald? Los Rams evalúan el posible regreso del exdefensivo a la NFL

NFL

¿Regresa Aaron Donald? Los Rams evalúan el posible regreso del exdefensivo a la NFL