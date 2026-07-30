Ciara ilumina el show de medio tiempo del All Stars Game 2026 entre la MLS y la Liga MX

La ganadora del Grammy se presentó en Charlotte para animar a la afición que se dio cita al duelo entre los mejores jugadores de ambas ligas

Ciara brilló el show de medio tiempo | OMAR VEGA GETTY IMAGES NORTH AMERICA/VIA AFP

Ciara fue la encargada de encabezar el espectáculo de medio tiempo del Juego de Estrellas de la MLS 2026, celebrado en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. La cantante estadounidense apareció durante el descanso del partido entre las figuras de la Major League Soccer y la Liga MX.

La artista, ganadora de un premio Grammy y reconocida por su trayectoria dentro del R&B y el pop, presentó algunos de los temas que han marcado su carrera. Canciones como Goodies, 1, 2 Step, Level Up y Like a Boy formaron parte de una actuación diseñada para complementar uno de los principales eventos de la temporada de la MLS.

El espectáculo se desarrolló ante los aficionados que acudieron al estadio para presenciar el duelo entre las estrellas de ambas ligas. La presentación de Ciara convirtió el medio tiempo en uno de los momentos centrales de una jornada que reunió fútbol, música y actividades de entretenimiento.

Leveled 🆙 the vibes at halftime. @ciara put on a show!



MLS All-Star Game pres. by @Chime pic.twitter.com/yRskwakP5h — Major League Soccer (@MLS) July 30, 2026

Radhika Duggal, directora de Marketing de la MLS, señaló que Ciara reunía las características necesarias para representar el concepto de la Semana de las Estrellas, una celebración en la que la liga busca combinar el deporte con expresiones musicales y culturales.

La intérprete había reconocido que participar en el encuentro representaba una oportunidad para conectar con los seguidores de la MLS desde otra faceta. Ciara explicó que su objetivo era trasladar al escenario la energía que los aficionados muestran habitualmente en los estadios.

El All-Star Game 2026 también marcó la primera ocasión en que Charlotte recibió la Semana de las Estrellas de la MLS. La ciudad fue sede de actividades comunitarias, experiencias para los aficionados y el Desafío de Habilidades, antes de cerrar el programa con el partido frente a las figuras de la Liga MX.

Con la presentación de Ciara, la MLS mantuvo su estrategia de acompañar su evento anual con artistas de alcance internacional. El espectáculo de medio tiempo se integró a una noche en la que la liga buscó ampliar la experiencia más allá del terreno de juego.

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