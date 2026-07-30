¿Cómo quedaron los colombianos este 29 de julio en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

Repase cómo fue la actividad para la delegación cafetera, este miércoles, en territorio dominicano.

Medallistas colombianas en bolos de Santo Domingo 2026 | MinDeporte

De nuevo, la legión colombiana sigue dando de qué hablar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, disputados en Santo Domingo, con una alta cuota de participación. No cabe duda de que la ‘Tricolor’ se consolida como la segunda mejor nación en la cosecha de preseas, aunque falta mucha tela por cortar y puede engrandecerse la cuota de deportistas con más obtenciones. El patinaje de velocidad, así como el ciclismo de pista, bolos y el surf encabezan el listado de medallistas del día.

Quedan más competencias por celebrarse en esta edición, por lo que hay expectativa de más alegrías para el país. A través de Claro Sports, consulte el resumen con lo más destacado del día.

Resultados de los colombianos hoy 29 de julio en Santo Domingo 2026

La disciplina de los bolos, en los tríos (Juliana Franco, Clara Guerrero y María José Rodríguez), se mantuvo arriba en las seis rondas. El consolidado final ha sido de 4.077, superando al conjunto integrado por Sara Duque, Laura Plazas y Juliana Botero (3.990). El bronce fue completado por México.

Entretanto, Stefany Cuadrado ratificó su gran presente con una medalla de oro en la velocidad de ciclismo de pista. Se impuso en los dos heats para subir a lo más alto, derrotando por +0.064 y +0.050 a Daniela Gaxiola de México.

En el patinaje de velocidad, Jhon Tascón y Kollin Castro se colgaron la presea dorada en los sprints a través de las vueltas al circuito. Los tiempos finales fueron de 31.646 segundos sobre 33.531 respectivamente.

El surf también dio alegrías. La protagonista cafetera del día, en dicha disciplina, fue Margarita Conde. En la categoría de longboard, una tabla más larga, dejó el puntaje de 12.17 luego de grandiosos promedios en la segunda y tercera salida. En total fueron 7 oros, 13 platas y un par de bronces.

¿Cuántas medallas ganaron los colombianos hoy en los Juegos Centroamericanos?

Así fue el balance para Colombia, que llegó a un total de 97 preseas (36 oros, 37 platas y 24 bronces):

Medallas de oro:

Juliana Franco, Clara Guerrero y María José Rodríguez: Bolos (tríos en la rama femenina).

Bolos (tríos en la rama femenina). Stefany Cuadrado: Ciclismo de pista (Prueba de velocidad en la rama femenina).

Ciclismo de pista (Prueba de velocidad en la rama femenina). Jhon Tascón: Patinaje de velocidad (Vuelta al circuito sprint en rama masculina).

Patinaje de velocidad (Vuelta al circuito sprint en rama masculina). Kollin Castro: Patinaje de velocidad (Vuelta al circuito sprint en rama femenina).

Patinaje de velocidad (Vuelta al circuito sprint en rama femenina). Margarita Conde: Surf (Longboard femenino).

Medallas de plata:

Juan Daniel García: Natación (50 metros de pecho en rama masculina).

Natación (50 metros de pecho en rama masculina). Samantha Baños: Natación (200 metros de mariposa en rama femenina).

Natación (200 metros de mariposa en rama femenina). Laura Melo, Isabella Bedoya, Stefanía Gómez y Sirena Rowe : Natación (4×100 estilo libre en rama femenina).

: Natación (4×100 estilo libre en rama femenina). Jorge Enríquez: Tiro con Arco (Recurvo individual masculino).

Tiro con Arco (Recurvo individual masculino). Ana María Rendón, Santiago Arcila, Jorge Enríquez, Santiago Cruz, Isabella Forero y Tania Arias: Tiro con Arco (Equipos mixtos en modalidad recurvo).

Medallas de bronce:

Laura Melo: Natación (400 metros de combinado individual en la rama femenina).

Natación (400 metros de combinado individual en la rama femenina). Ana María Rendón: Tiro con Arco (Recurvo individual femenino).

¿Quién transmite en vivo los Juegos Centroamericanos 2026 y dónde ver por TV y online?

Claro Sports es la mejor opción para seguir al detalle todas las acciones de los Juegos Centroamericanos 2026. Este medio brinda una cobertura multiplataforma en sus canales de televisión, plataforma digital y canal de YouTube. Por otro lado, el canal oficial de la competición Centro Caribe Sports cuenta la mayoría de las acciones.

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