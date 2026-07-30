Alianza vs Antigua GFC, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 1, goles y resultado en directo

Sigue el partido entre Alianza y Antigua GFC por la jornada 1 de la Copa Centroamericana 2026.

Alianza Antigua, Copa Centroamericana, minuto a minuto | Claro Sports

La Copa Centroamericana 2026 sigue su actividad con el enfrentamiento entre Alianza FC y Antigua GFC, dos equipos que ya cuentan con experiencia en el torneo regional y que aspiran a iniciar la fase de grupos con un resultado positivo. El conjunto salvadoreño buscará hacer valer su condición de local para sumar sus primeros puntos, mientras que el representante guatemalteco intentará repetir el protagonismo que mostró en una de sus campañas anteriores.

Alianza FC disputará su tercera participación en la Copa Centroamericana luego de haber estado presente en las ediciones de 2024 y 2025. El cuadro albo aún persigue el objetivo de avanzar por primera vez a la fase eliminatoria, después de sumar dos victorias, un empate y cinco derrotas en sus ocho presentaciones. Además, es el segundo club de El Salvador con mayor cantidad de partidos disputados en la historia del certamen, únicamente por detrás de Águila. En el plano individual, Emerson Mauricio encabeza la lista de goleadores históricos del equipo en la competencia con tres tantos.

Antigua GFC también afrontará su tercera participación consecutiva, tras obtener el boleto como campeón del Torneo Apertura 2025 de Guatemala. El equipo colonial llega con el antecedente de haber alcanzado las semifinales en la edición de 2024, un logro que comparte con Xelajú MC como los únicos representantes guatemaltecos que han llegado a esa instancia. Desde su debut en la competición acumula cuatro triunfos, cinco empates y tres derrotas en 12 encuentros, mientras que Santiago Gómez continúa siendo su máximo anotador histórico en la Copa Centroamericana con cuatro goles.

Transmisión en vivo del partido entre Alianza vs Antigua GFC | Exclusivo para Estados Unidos

¿A qué hora juega Alianza vs Antigua GFC y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 29 de julio?

El encuentro entre Alianza y Antigua GFC se disputará el miércoles 29 de julio a las 20:00 horas en el estadio Cuscatlán, en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de El Salvador y Guatemala.

Formaciones del Alianza vs Antigua GFC, al momento: así salen al partido de hoy

Ni Alianza FC ni Antigua GFC cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 1 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Tito Pompei y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Alianza : Danilo Joya; Bryan Tamacas, Henry Romero, Juan Monteagudo, William Flores; Narciso Orellana, Harold Osorio; Leonardo Menjívar, David Leon, Matías Mier; y Gustavo Moura. DT : Tito Pompei.

: Danilo Joya; Bryan Tamacas, Henry Romero, Juan Monteagudo, William Flores; Narciso Orellana, Harold Osorio; Leonardo Menjívar, David Leon, Matías Mier; y Gustavo Moura. : Tito Pompei. Antigua GFC: Luis Morán; Dilan Palencia, Alexander Robinson, José Ardón, Alejandro González; José Rosales, Óscar Castellanos, Enrique Camargo, Kevin López, Juan David Moreno; y Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

Últimos resultados y antecedentes del Alianza vs Antigua GFC

Será la cuarta ocasión en la que se enfrenten Alajuelense y Xelajú MC a lo largo de su historia de manera oficial. Estos fueron los resultados de los partidos anteriores:

5 de agosto de 2025 | Antigua GFC 0-0 Alianza FC | Copa Centroamericana 2025

| Copa Centroamericana 2025 18 de octubre de 2016 | Antigua GFC 1-3 Alianza FC | Concacaf Champions League 2016

| Concacaf Champions League 2016 23 de agosto de 2016 | Alianza FC 1-1 Antigua GFC | Concacaf Champions League 2016

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Alianza vs Antigua GFC

En la historia de la Copa Centroamericana de Concacaf, ninguno de los dos equipos ha logrado conquistar el título. Tanto Alianza FC como Antigua GFC continúan en busca de su primera corona en la competición regional.

El equipo que ha estado más cerca de conseguirlo es Antigua GFC, que alcanzó las semifinales en la edición 2024, convirtiéndose en uno de los dos únicos clubes guatemaltecos en llegar a esa instancia. Desde su debut acumula cuatro victorias, cinco empates y tres derrotas en el certamen.

Por su parte, Alianza FC ha participado en las ediciones de 2024 y 2025, pero todavía no ha conseguido superar la fase de grupos. El conjunto salvadoreño registra un balance de dos triunfos, un empate y cinco derrotas en sus primeras ocho presentaciones y buscará cambiar esa historia en la edición 2026.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La fase de grupos se disputará durante cinco semanas consecutivas y contará con 20 equipos divididos en cinco grupos. Cada club enfrentará una sola vez a sus cuatro rivales, por lo que disputará cuatro partidos en total, con dos encuentros como local y dos como visitante.

Al finalizar esta etapa, los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final para continuar en la lucha por el campeonato. El formato mantiene la intensidad desde el primer partido, ya que cada jornada puede ser determinante en la pelea por la clasificación.

Además del título, la competencia volverá a otorgar importantes premios deportivos. Los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In obtendrán un lugar en la Copa de Campeones Concacaf 2027, mientras que el campeón recibirá un incentivo adicional: el pase directo a los octavos de final del máximo torneo de clubes de la confederación.

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