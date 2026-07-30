México perdona ante Puerto Rico y debuta con empate en Santo Domingo 2026

El tricolor femenil tuvo varias opciones de concretar, pero los postes salvaron al conjunto boricua

México Femenil empató sin goles en su debut Centroamericano. | @Miseleccionfem

La selección mexicana femenil comenzó su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con un empate 0-0 frente a Puerto Rico, en un partido marcado por el dominio del conjunto tricolor, la falta de contundencia y tres remates que terminaron en los postes.

Puerto Rico intentó sorprender durante los primeros minutos y tuvo una aproximación por medio de Juelle Love, cuyo disparo fue contenido por la guardameta mexicana Celeste Espino al minuto 11. Sin embargo, México tomó el control del balón y comenzó a instalarse con frecuencia en territorio rival.

Lourdes Bosch fue una de las jugadoras más activas del Tri durante la primera mitad. La atacante probó en varias ocasiones, pero se encontró con la respuesta de la portera puertorriqueña. Valerie Vargas, Paola García y Fátima Servín también generaron peligro, aunque sus remates fueron detenidos, bloqueados o salieron desviados.

El conjunto mexicano acumuló llegadas y tiros de esquina, pero no consiguió reflejar su superioridad en el marcador. Puerto Rico mantuvo el orden defensivo y logró llegar al descanso con el 0-0, pese a la presión constante de las dirigidas por México.

La intensidad aumentó durante la segunda parte. Bosch volvió a quedar cerca de abrir el marcador al minuto 58, cuando su remate terminó en el poste. En esa misma secuencia, México encadenó varios disparos mediante Nicole Pérez, Paola García y Ella Sánchez, sin conseguir superar a la defensa caribeña.

#Sub23 | ⏱️ Llegamos al 30’ del primer tiempo y el marcador se mantiene sin anotaciones. 🇲🇽🆚🇵🇷



¡CON TODO, EQUIPO! 😍 pic.twitter.com/ZJwo8RYFza — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) July 29, 2026

El asedio continuó y Paola García tuvo otra de las oportunidades más claras al minuto 73, pero su disparo también golpeó el poste. Un minuto después, Ella Sánchez obligó a una nueva intervención de la guardameta rival y posteriormente mandó otro intento fuera del arco.

México realizó modificaciones en busca del gol con los ingresos de Natalia Coury, Andrea Frías, Allison Veloz, Mayalu Rausch y Diana Guatemala. Los cambios mantuvieron la presión sobre Puerto Rico, aunque el tanto continuó sin llegar.

Rausch estuvo cerca de convertirse en la figura del encuentro al minuto 87, pero su disparo se estrelló en el poste, el tercero para la selección mexicana durante el partido. En los instantes finales, el Tri mantuvo la posesión y consiguió un tiro de esquina en el tiempo añadido, sin lograr modificar el resultado.

Con este empate, México sumó su primer punto en Santo Domingo 2026, pero quedó con la tarea pendiente de mejorar la definición. El equipo mostró capacidad para generar oportunidades, aunque deberá convertir ese dominio en goles durante sus siguientes compromisos del torneo.

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