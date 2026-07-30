Liverpool supera al Wrexham por la mínima en el Yankee Stadium

Los Reds lograron su segunda victoria de la pretemporada con un gol de Rio Ngumoha al minuto 74 en el Yankee Stadium

Liverpool se impone al Wrexham. | IMÁGENES vía Reuters Connect

Liverpool mantuvo el paso positivo en su preparación rumbo a la nueva temporada de la Premier League al imponerse 1-0 al Wrexham en el Yankee Stadium de Nueva York. El equipo dirigido por Andoni Iraola tuvo el control del balón durante buena parte del encuentro, aunque encontró dificultades para transformar esa superioridad en ocasiones claras frente a un rival que se mantuvo ordenado y también generó peligro.

Los Reds registraron 61 por ciento de posesión y completaron 581 de sus 651 pases, con una efectividad del 89 por ciento. Sin embargo, el dominio territorial no se reflejó de inmediato en el marcador, pues Wrexham consiguió contener los avances del conjunto inglés y respondió con cuatro oportunidades de gol creadas, tres remates a portería y cuatro tiros de esquina.

Liverpool buscó acelerar el ritmo conforme avanzó el partido, pero la defensa de los Red Dragons resistió hasta el minuto 74. Fue entonces cuando Rio Ngumoha ingresó al área y sacó un disparo que encontró un desvío en el camino. La pelota tomó altura, superó al guardameta y terminó dentro de las redes para establecer el 1-0.

El gol destrabó un encuentro equilibrado en las áreas, pese a que Liverpool terminó con cuatro tiros a puerta contra tres del Wrexham. Ambos equipos obligaron a los porteros a intervenir en tres ocasiones y cometieron 10 faltas, reflejo de un duelo disputado en el que los Reds tuvieron mayor circulación, pero el rival se impuso en los duelos ganados por 35 a 26.

Wrexham intentó adelantar líneas en los minutos finales para buscar el empate, aunque Liverpool conservó la ventaja y cerró el partido sin conceder una anotación. El resultado representó la segunda victoria de la pretemporada para la nueva etapa bajo el mando de Iraola, luego del triunfo 4-2 frente al Sunderland.

Con este resultado, Liverpool también prolongó su dominio histórico sobre Wrexham, al sumar tres victorias en el mismo número de enfrentamientos. El antecedente más reciente entre ambos equipos se había registrado en 2007, cuando los Reds ganaron 3-2 como visitantes en otro amistoso de clubes.

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