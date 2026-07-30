MLS vs Liga MX, en vivo el Juego de Estrellas 2026: ¡Inicia la primera parte!
Las ligas de México y Estados Unidos se enfrentan este miércoles 29 de julio en Charlotte en el quinto partido entre las estrellas de la MLS y Liga MX
Dominio de la MLS
MLS 0-0 Liga MX | Min. 3 | El conjunto celeste busca que los jugadores de la Liga MX adelanten líneas con la intención de buscar algunas jugadas a profundidad.
¡La MLS toca a la puerta!
MLS 0-0 Liga MX | Min. 2 | Disparo a la portería de la Liga MX, pero Carlos Acevedo logra detener el disparo. Carles Gil intentó pasar la pelota al área chica, Philip Zinckernagel no pudo conectar la pelota con fuerza.
Primer tiro de esquina para la MLS
MLS 0-0 Liga MX | Min. 1 | El equipo local tuvo un intento por la izquierda, sin mucha fortuna.
¡Suena el silbatazo inicial!
MLS 0-0 Liga MX | Min. 0 | El conjunto azul se encarga de mover el esférico. La pelota circula en el terreno de juego del equipo estadounidense. Pese a que es su primer partido juntos, parece que el equipo de la MLS tiene una mejor química en estos primeros segundos del partido.
¡Comienza la ceremonia previa del All-Star Game!
Los jugadores están en el terreno de juego para la ceremonia de himnos nacionales. En medio del campo hay una estrella gigante, el logo de esta edición. Los himnos son cantados por Frankie J y Michelle Brooks-Thompson.
La Liga MX jugará de rosa mexicano
Estamos a instantes de comenzar el partido y la Liga MX ya mostró cómo se verá el uniforme para el partido por la hegemonía entre las dos ligas.
¿Dónde se juega el All-Star Game?
La ciudad de Charlotte se estrenará como sede del MLS All-Star Game, un reconocimiento al impulso que ha tomado el fútbol desde la incorporación de Charlotte FC a la liga. El Bank of America Stadium será el escenario de un partido que reunirá a las principales figuras de la MLS y la Liga MX, con una infraestructura preparada para albergar eventos de talla internacional. Además del atractivo deportivo, el encuentro marcará el inicio del calendario rumbo a una nueva edición de la Leagues Cup y reforzará la proyección de ambas competiciones en el continente.
¿Quiénes no estarán en el MLS vs Liga MX?
Por parte de la MLS, Lionel Messi, Jordi Alba y Rodrigo De Paul no realizaron el viaje a Charlotte debido al periodo de descanso otorgado tras su participación en la Copa del Mundo 2026. Del lado de la Liga MX, el panorama resultó aún más complejo con 11 bajas oficiales. Entre las más destacadas aparecen los porteros Keylor Navas y Nahuel Guzmán, la joya del fútbol mexicano Gilberto Mora, el atacante Brian Rodríguez por lesión y los mediocampistas Nicolás Castro y Franco Romero. Además, Chivas acordó con la liga no ceder a Armando ‘Hormiga’ González, Bryan González, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Santiago Sandoval, ya que el club disputará un compromiso del torneo local este viernes.
¿Por qué Lionel Messi no está en el All-Star Game 2026?
El capitán de la selección argentina cumple con el periodo obligatorio de descanso que establece el acuerdo entre la MLS y la Asociación de Jugadores (MLSPA) tras su participación en la final de la Copa del Mundo 2026, por lo que no será sancionado. El escenario contrasta con lo ocurrido en 2025, cuando recibió un castigo por ausentarse sin autorización médica. Rodrigo De Paul también disfruta del mismo beneficio y ambos retomarán la actividad con el Inter Miami una vez que concluyan sus vacaciones.
Resultados de los últimos All-Star Games entre la Liga Mexicana y la Major League Soccer
2025 (Austin, Texas): MLS All-Stars 3-1 Liga MX All-Stars.
2024 (Columbus, Ohio): Liga MX All-Stars 4-1 MLS All-Stars. Es la única victoria del conjunto mexicano en este formato.
2023 (Washington D. C.): Arsenal 5-0 MLS All-Stars. Ese año no hubo enfrentamiento contra la Liga MX.
2022 (Saint Paul, Minnesota): MLS All-Stars 2-1 Liga MX All-Stars.
2021 (Los Ángeles, California): MLS All-Stars 1-1 Liga MX All-Stars; la MLS ganó 3-2 en la tanda de penales.
Alineaciones para el All- Star Game 2026: así salen la Liga MX vs MLS
MLS: Matt Freese, Anthony Markanich, Tim Ream, Lucas Herrington, Steven Moreira, Carles Gil, Yannick Bright, Hany Mukhtar, Julian Hall, Son Heung-min y Philip Zinckernagel.
Liga MX: Carlos Acevedo, Willer Ditta, Bruno Méndez, Jesús Gallardo, Jesús Garza, Luis Gabriel Rey, Elías Montiel, Erik Lira, Juan Brunetta, Alexei Domínguez y Robert Morales.
All-Star Game 2026, Liga MX vs MLS en vivo: ¿En dónde ver el partido y a qué hora juegan?
El partido entre las estrellas de la Liga MX y la MLS volverá a convertirse en uno de los grandes atractivos del verano futbolístico este miércoles 29 de julio, cuando ambas selecciones disputen el MLS All-Star Game 2026 en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. El encuentro marcará la quinta edición de este formato, que se ha consolidado como el prólogo ideal para la Leagues Cup y como una oportunidad para medir el poderío de las dos principales competiciones de la Concacaf. El historial favorece al representativo estadounidense con tres triunfos en cuatro enfrentamientos, aunque el combinado mexicano llega con el recuerdo fresco de la goleada que firmó en 2024 y con la misión de equilibrar la balanza.
Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto del All-Star Game a través de Claro Sports, donde te llevaremos toda la información más destacada de lo que suceda dentro y fuera del terreno de juego. Nuestro equipo de expertos te ofrecerá estadísticas en tiempo real, comentarios al instante, análisis de las jugadas más importantes, reacciones de los protagonistas y todos los detalles que marcarán este gran espectáculo. La transmisión correrá a cargo por la MLS Season Pass.
México y Centroamérica: 18:00 horas
Estados Unidos: 20:00 horas ET y 17:00 horas PT
Colombia: 19:00 horas
Argentina: 21:00 horas
Liga MX vs MLS: ¿Quién gana el All-Star Game 2026, según la IA?
De acuerdo con información de la IA, los principales modelos de inteligencia artificial, como ChatGPT, Gemini y Claude, colocan al combinado de las estrellas de la MLS como ligero favorito para imponerse a la Liga MX en el All-Star Game 2026, que se disputará este miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte. El análisis identifica tres factores clave para respaldar el pronóstico: la localía, que representa un impulso por el apoyo de la afición para el equipo dirigido por Dean Smith; la profundidad de su plantilla, que mantiene un alto nivel competitivo pese a la ausencia de Lionel Messi por descanso tras el Mundial 2026 y cuenta con figuras como Heung-Min Son y Thomas Müller; además del dominio histórico de la MLS, que presume tres triunfos por uno sobre la Liga MX y llega tras una contundente victoria por 3-1 en la edición de 2025.
Pese a ese panorama, los modelos de inteligencia artificial también consideran que la Liga MX tiene argumentos para romper los pronósticos. El conjunto dirigido por Antonio ‘Turco’ Mohamed afronta el compromiso con el deseo de revancha después de la derrota por 3-2 frente a la MLS en el All-Star Skills Challenge del martes. A ello se suma la calidad técnica de futbolistas como Juan Brunetta y Sergio Canales, quienes aparecen como las principales cartas del representativo mexicano para desafiar las predicciones de los algoritmos y aspirar al triunfo en Charlotte.