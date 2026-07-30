MLS vs Liga MX, en vivo el Juego de Estrellas 2026: ¡Inicia la primera parte!

All-Star Game 2026, Liga MX vs MLS en vivo: ¿En dónde ver el partido y a qué hora juegan?

El partido entre las estrellas de la Liga MX y la MLS volverá a convertirse en uno de los grandes atractivos del verano futbolístico este miércoles 29 de julio, cuando ambas selecciones disputen el MLS All-Star Game 2026 en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. El encuentro marcará la quinta edición de este formato, que se ha consolidado como el prólogo ideal para la Leagues Cup y como una oportunidad para medir el poderío de las dos principales competiciones de la Concacaf. El historial favorece al representativo estadounidense con tres triunfos en cuatro enfrentamientos, aunque el combinado mexicano llega con el recuerdo fresco de la goleada que firmó en 2024 y con la misión de equilibrar la balanza.

Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto del All-Star Game a través de Claro Sports, donde te llevaremos toda la información más destacada de lo que suceda dentro y fuera del terreno de juego. Nuestro equipo de expertos te ofrecerá estadísticas en tiempo real, comentarios al instante, análisis de las jugadas más importantes, reacciones de los protagonistas y todos los detalles que marcarán este gran espectáculo. La transmisión correrá a cargo por la MLS Season Pass.

México y Centroamérica: 18:00 horas

Estados Unidos: 20:00 horas ET y 17:00 horas PT

Colombia: 19:00 horas

Argentina: 21:00 horas