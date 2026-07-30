¡Lluvia de goles en Charlotte! La MLS extiende su dominio sobre la Liga MX en el All Stars Game

Son encaminó al equipo estadounidense quien bajó las revoluciones y casi se lleva una sorpresa de parte de las estrellas de la liga mexicana

La MLS ha ganado cuatro de cinco duelos ante la Liga MX. | Reuters.

La selección de estrellas de la Major League Soccer derrotó 4-3 al combinado de la Liga MX en el All Star Game 2026, disputado en el Bank of America Stadium de Charlotte. El conjunto mexicano abrió el marcador, pero la MLS respondió con tres anotaciones antes del descanso y sostuvo la ventaja pese a la reacción final encabezada por Salomón Rondón y José Paradela.

La Liga MX tuvo un mejor comienzo y convirtió su iniciativa en el primer gol del encuentro. El equipo dirigido por Antonio Mohamed logró instalarse en campo rival y tomó ventaja gracias al tanto de Luis Gabriel Rey, pero no consiguió mantener el control después de la respuesta del representativo estadounidense.

La MLS aumentó la presión, encontró espacios en la defensa mexicana y le dio la vuelta al marcador con dos anotaciones de Heung-Min Son. El partido cambió de rumbo mediante la velocidad y el juego vertical del conjunto de Dean Smith, que aprovechó sus llegadas para colocarse 2-1.

El tercer tanto estadounidense llegó al minuto 41. Después de un tiro de esquina que parecía desperdiciado, la MLS recuperó la pelota y mantuvo la presión sobre el área. Una diagonal retrasada y un rebote dejaron el balón en los pies de Philip Zinckernagel, quien definió con el arco disponible para establecer el 3-1.

Carlos Acevedo evitó que la diferencia aumentara antes del descanso. El guardameta mundialista mexicano reaccionó ante un intento de definición por encima de su posición y mantuvo al combinado de la Liga MX con posibilidades de regresar al partido. El primer tiempo terminó con una ventaja de dos goles para los locales.

Después de la presentación de Ciara durante el espectáculo de medio tiempo, ambos entrenadores modificaron buena parte de sus alineaciones. La Liga MX regresó con mayor paciencia en la circulación y comenzó a recuperar terreno frente a una MLS que ya no tuvo la misma facilidad para salir desde el fondo.

El descuento llegó al minuto 54. Nathan Silva de los Pumas de la UNAM prolongó la jugada con un pase de tacón dentro del área y Salomón Rondón apareció cerca de la portería para definir a corta distancia. El delantero venezolano colocó el 3-2 y devolvió al conjunto mexicano a la disputa por el resultado.

La reacción duró solamente tres minutos. Evander recibió la pelota en el centro del área y utilizó la parte interna del pie derecho para mandar un disparo cruzado fuera del alcance del guardameta, Carlos Moreno. La anotación significó el 4-2 y permitió que la MLS recuperara su ventaja de dos goles.

México tuvo la oportunidad de acercarse nuevamente cuando el árbitro señaló un penal por un contacto de Jackson Ragen sobre Rondón. Sin embargo, el silbante acudió al monitor después de recibir el llamado del VAR y decidió revertir la marcación, situación que provocó los reclamos de Antonio Mohamed desde el banquillo.

La Liga MX mantuvo la posesión y adelantó líneas durante el cierre. Charly Rodríguez, Fernando Gorriarán y José Paradela buscaron generar peligro, pero Maxime Crépeau respondió cuando fue exigido. El portero de la MLS detuvo un mano a mano frente a Paradela al minuto 86 y evitó que el encuentro se cerrara antes.

Paradela encontró el gol al minuto 90. El mediocampista recibió un pase cerca del manchón penal y definió para marcar el 4-3. La anotación dio paso a un último intento mexicano, aunque la MLS defendió la ventaja durante el tiempo restante y aseguró el triunfo en Charlotte.

Historial de resultados entre la MLS y la Liga MX en el All-Star Game

El formato entre las figuras de las dos ligas comenzó en 2021. La MLS mantiene ventaja en el historial, mientras que el combinado de la Liga MX consiguió su única victoria en la edición de 2024.

2021: MLS 1-1 Liga MX; la MLS ganó 3-2 en penales.

2022: MLS 2-1 Liga MX.

2024: MLS 1-4 Liga MX.

2025: MLS 3-1 Liga MX.

2026: MLS 4-3 Liga MX.

La edición de 2023 no contó con este enfrentamiento, debido a que el representativo de la MLS se midió al Arsenal. Tras el partido de 2026, el balance quedó con cuatro victorias para la liga estadounidense y una para el futbol mexicano.

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