Tigres sobreviven a la reacción de Borregos y conquistan el Clásico Regio en encuentro de infarto

Los felinos llegaron a tener ventaja de 21-7, pero los Borregios reaccionaron, empataron 31-31 con un gol de campo de Roberto Medina y forzaron la prórroga

Los Tigres se quedaron con el primer lugar de la ONEFA | @UANL_Autenticos

Los Auténticos Tigres, en un duelo digno de fase final, derrotaron 34-31 a los Borregos Monterrey en tiempo extra para quedarse con el Clásico Regio de la Semana 10 de la ONEFA. El conjunto de la UANL tomó el control del marcador desde el primer cuarto, pero los Borregios reaccionaron hasta forzar la prórroga, donde la defensa felina detuvo la ofensiva rival y Fernando Álvarez convirtió el gol de campo que definió el partido.

Los Tigres comenzaron con una ventaja que llegó después de un error de los Borregos en un intento de despeje. Carlos Moreno aprovechó la situación y llegó a las diagonales para colocar el 7-0 durante el primer cuarto. La defensa de Monterrey permitía así que los locales tomaran la iniciativa desde el inicio del encuentro.

En el segundo cuarto, Christian Espinoza encontró un hueco en la defensiva, evitó dos tacleadas y consiguió el segundo touchdown de los Auténticos, que ampliaron la diferencia a 14-0. Los Borregos respondieron con una anotación de Fernando Mayén, quien también consiguió superar un par de tacleadas para acercar el marcador 14-7.

La respuesta de los Tigres llegó otra vez por conducto de Espinoza. El receptor recibió un pase de Mirko Martos dentro de la zona de anotación para conseguir su segundo touchdown de la tarde y colocar el 21-7. Antes del descanso, Borregos Monterrey redujo nuevamente la diferencia con una anotación del QB Fernando Sarabia, quien cruzó el plano para dejar el partido 21-14.

En el tercer cuarto, la defensa de los Auténticos gozó de una intercepción de Mario Lozano, sin embargo Arsenio Salmones recuperó el ovoide para los Borregos. Monterrey aprovechó la posesión y Miguel Lozano recorrió cinco yardas hasta las diagonales para empatar el encuentro 21-21. El partido comenzaba a presentar tintes de dramatismo en el Gaspar Mass.

Christian Espinoza parecía conseguir su tercer touchdown tras recibir un pase de siete yardas de Martos, pero un castigo anuló la anotación. Los Tigres tuvieron que conformarse con un gol de campo para tomar ventaja de 24-21, y Borregos respondían con Fernando Mayén, quien llegó nuevamente a la zona de anotación y colocó a los regiomontanos por delante 28-24.

Los Auténticos Tigres, rápidamente aparecieron con un quitarrisas y recuperaron la ventaja con una carrera de Ángel Alvarado, quien rompió la línea defensiva y recorrió 33 yardas hasta las diagonales para poner el marcador 31-28. Monterrey tuvo una última oportunidad para igualar y Roberto Medina no fallaba, convirtiendo el gol de campo que selló el encuentro 31-31 tras los cuatro cuartos, lo que obligó al tiempo extra.

🚨 LO GANARON LOS AUTÉNTICOS TIGRES 🚨 Fernando Álvarez selló la victoria en series extra para la UANL 34-31 y mantener su invicto tras el #ClásicoRegio #LigaMayor #ONEFA https://t.co/8l8VBJo6JA — MáximoAvance.com (@maximoavance) November 4, 2026

En la prórroga, la defensa de los Auténticos Tigres frenó la oportunidad de los Borregos y dejó a su ofensiva con la posibilidad de definir el Clásico Regio. Fernando Álvarez tuvo en sus pies la responsabilidad, y terminó convirtiendo el gol de campo que le dio el triunfo 34-31 a los suyos. Con este resultado, los Auténticos Tigres se quedan con el primer lugar de la clasificación de la ONEFA de cara a los playoffs, mientras los Borregos Monterrey deberán continuar su camino hacia la fase final.