Así se juegan los Playoffs ONEFA 2026: partidos, equipos clasificados y dónde ver en vivo la Liga Mayor
El fútbol americano colegial de México entra en su recta final. Así está el panorama de cara a los últimos partidos del calendario regular
La temporada regular de la Liga Mayor de la ONEFA 2026 entra a su recta final. Quedan siete partidos para terminar de definir los puestos para los Playoffs, por lo que te presentamos el panorama de cara al cierre de la campaña en el fútbol americano colegial en México.
Playoffs ONEFA2026: ¿Qué equipos están ya clasificados?
De cara a la última semana de la Liga Mayor, hay cinco equipos ya eliminados (Aztecas UDLAP, Linces UVM, Águilas Blancas IPN, Leones Anáhuac Cancún y los descendidos Zorros CETYS). Debido a que se enfrentan en la Semana 10 dos de los tres equipos que tienen marca de 4-4, que pelean por los últimos dos boletos para los cuartos de final, están virtualmente calificados seis equipos:
- Pumas CU
- Auténticos Tigres
- Borregos Monterrey
- Borregos Puebla
- Leones Anáhuac México Norte
- Borregos CEM
Todavía tienen opciones de calificar Borregos Guadalajara, Burros Blancos y Borregos CCM, con ambos equipos del ITESM enfrentándose el viernes 6 de noviembre en la Semana 10, en partido que podrás seguir por la multiplataforma de Claro Sports.
MÁS INFORMACIÓN: Resultados de la Semana 9 de la ONEFA
Tabla de posiciones de la Liga Mayor ONEFA 2026
|Pos.
|Equipo
|Ganados
|Perdidos
|Puntos en contra
|1
|Pumas CU*
|8
|1
|263
|2
|Auténticos Tigres*
|7
|0
|128
|3
|Borregos Monterrey*
|7
|0
|134
|4
|Borregos Puebla*
|5
|3
|168
|5
|Leones UAMN*
|5
|3
|189
|6
|Borregos CEM*
|5
|4
|212
|7
|Burros Blancos IPN
|4
|4
|204
|8
|Borregos CCM
|4
|4
|210
|9
|Borregos Guadalajara
|4
|4
|213
|10
|Linces UVM (eliminado)
|2
|6
|176
|11
|Aztecas UDLAP (eliminado)
|2
|6
|197
|12
|Águilas Blancas IPN (eliminado)
|2
|6
|220
|13
|Leones Anáhuac Cancún (eliminado)
|1
|7
|369
|14
|Zorros CETYS (eliminado)
|0
|8
|329
Los criterios de desempate en la ONEFA son:
- En caso de haber un empate entre equipos que jugaron entre sí, se utilizan los resultados entre sí
- En caso de no haber partidos entre sí, se utilizan los puntos en contra
Como ejemplo, el empate en el cuarto lugar. Borregos Puebla de momento está por encima de Leones Anáhuac porque tienen menos puntos en contra, ya que no jugaron en la temporada regular.
¿Qué necesita Burros Blancos para calificar a los Playoffs de la ONEFA 2026?
El equipo del Politécnico depende de sí mismo para meterse a los Playoffs. Reciben en la Semana 10 a los Leones Anáhuac Cancún, que ya consiguieron el objetivo de mantenerse en la Liga Mayor para 2027 y solo han ganado un partido. Debido a que CCM y el Tec Guadalajara juegan en la última semana, con una victoria los Burros califican.
En caso de que Burros Blancos pierda, habrá que ir a los criterios de desempate. Si Guadalajara vence al CCM, Burros Blancos avanzaría porque le ganó 16-13 a los capitalinos.
Si pierde Guadalajara, no hay partido en común con Burros, por lo que el desempate sería los puntos en contra. El equipo del Politécnico tiene 9 puntos menos en contra (204 vs 213), así que si pierden permitiendo ocho puntos menos que el Tec Guadalajara, calificarían.
MÁS INFORMACIÓN: Borregos Puebla apalea a Águilas Blancas y pone la mira en los Playoffs
Cruces de cuartos de final de los Playoffs de la Liga Mayor ONEFA 2026, al momento
Así se jugarían los Playoffs de la ONEFA 2026, aunque todo cambiará tras el Clásico Regio, que se disputa el martes, ya que tanto Auténticos Tigres como Borregos Monterrey superarían a Pumas CU en la tabla de posiciones. De momento, así están los cruces:
- (8) Borregos CCM vs (1) Pumas CU
- (7) Burros Blancos IPN vs (2) Auténticos Tigres
- (6) Borregos CEM vs (3) Borregos Monterrey
- (5) Leones Anáhuac México Norte vs (4) Borregos Puebla
Calendario de partidos de la ONEFA del 3 al 7 de noviembre
- Martes 3 de noviembre | Borregos Monterrey en Auténticos Tigres | 19:00
- Viernes 6 de noviembre | Borregos CCM en Borregos Guadalajara | 18:00
- Viernes 6 de noviembre | Zorros CETYS en Leones Anáhuac Norte | 18:00
- Viernes 6 de noviembre | Borregos Puebla en Aztecas UDLAP | 12:00
- Sábado 7 de noviembre | Auténticos Tigres en Linces UVM | 12:00
- Sábado 7 de noviembre | Borregos Monterrey en Águilas Blancas IPN | 12:00
- Sábado 7 de noviembre | Leones Anáhuac Cancún en Burros Blancos IPN | 15:00
¿Cuándo y cómo se juegan los Playoffs de la Liga Mayor ONEFA 2026?
La postemporada de la Liga Mayor la disputan los ocho mejores equipos de la fase regular. Se disputa durante tres semanas, con las siguientes fechas:
- Cuartos de final: viernes 13 y sábado 14 de noviembre
- Semifinal: viernes 20 y sábado 21 de noviembre
- Final: viernes 27 o sábado 28 de noviembre
Las sedes, fechas y horarios se darán a conocer en cuanto se conozcan los equipos y cruces de cada ronda.
¿Dónde ver en vivo los Playoffs de la ONEFA 2026? TV y online
En Claro Sports podrás seguir los partidos de los equipos del Tecnológico de Monterrey, además de Pumas CU, durante esta postemporada. Además, las escuelas suelen tener transmisiones en YouTube y redes sociales.