Así se juegan los Playoffs ONEFA 2026: partidos, equipos clasificados y dónde ver en vivo la Liga Mayor

El fútbol americano colegial de México entra en su recta final. Así está el panorama de cara a los últimos partidos del calendario regular

Playoffs ONEFA 2026: equipos calificados y cruces al momento | Imago7

La temporada regular de la Liga Mayor de la ONEFA 2026 entra a su recta final. Quedan siete partidos para terminar de definir los puestos para los Playoffs, por lo que te presentamos el panorama de cara al cierre de la campaña en el fútbol americano colegial en México.

Playoffs ONEFA2026: ¿Qué equipos están ya clasificados?

De cara a la última semana de la Liga Mayor, hay cinco equipos ya eliminados (Aztecas UDLAP, Linces UVM, Águilas Blancas IPN, Leones Anáhuac Cancún y los descendidos Zorros CETYS). Debido a que se enfrentan en la Semana 10 dos de los tres equipos que tienen marca de 4-4, que pelean por los últimos dos boletos para los cuartos de final, están virtualmente calificados seis equipos:

Pumas CU Auténticos Tigres Borregos Monterrey Borregos Puebla Leones Anáhuac México Norte Borregos CEM

Todavía tienen opciones de calificar Borregos Guadalajara, Burros Blancos y Borregos CCM, con ambos equipos del ITESM enfrentándose el viernes 6 de noviembre en la Semana 10, en partido que podrás seguir por la multiplataforma de Claro Sports.

MÁS INFORMACIÓN: Resultados de la Semana 9 de la ONEFA

Tabla de posiciones de la Liga Mayor ONEFA 2026

Pos. Equipo Ganados Perdidos Puntos en contra 1 Pumas CU* 8 1 263 2 Auténticos Tigres* 7 0 128 3 Borregos Monterrey* 7 0 134 4 Borregos Puebla* 5 3 168 5 Leones UAMN* 5 3 189 6 Borregos CEM* 5 4 212 7 Burros Blancos IPN 4 4 204 8 Borregos CCM 4 4 210 9 Borregos Guadalajara 4 4 213 10 Linces UVM (eliminado) 2 6 176 11 Aztecas UDLAP (eliminado) 2 6 197 12 Águilas Blancas IPN (eliminado) 2 6 220 13 Leones Anáhuac Cancún (eliminado) 1 7 369 14 Zorros CETYS (eliminado) 0 8 329

Los criterios de desempate en la ONEFA son:

En caso de haber un empate entre equipos que jugaron entre sí, se utilizan los resultados entre sí

En caso de no haber partidos entre sí, se utilizan los puntos en contra

Como ejemplo, el empate en el cuarto lugar. Borregos Puebla de momento está por encima de Leones Anáhuac porque tienen menos puntos en contra, ya que no jugaron en la temporada regular.

¿Qué necesita Burros Blancos para calificar a los Playoffs de la ONEFA 2026?

El equipo del Politécnico depende de sí mismo para meterse a los Playoffs. Reciben en la Semana 10 a los Leones Anáhuac Cancún, que ya consiguieron el objetivo de mantenerse en la Liga Mayor para 2027 y solo han ganado un partido. Debido a que CCM y el Tec Guadalajara juegan en la última semana, con una victoria los Burros califican.

En caso de que Burros Blancos pierda, habrá que ir a los criterios de desempate. Si Guadalajara vence al CCM, Burros Blancos avanzaría porque le ganó 16-13 a los capitalinos.

Si pierde Guadalajara, no hay partido en común con Burros, por lo que el desempate sería los puntos en contra. El equipo del Politécnico tiene 9 puntos menos en contra (204 vs 213), así que si pierden permitiendo ocho puntos menos que el Tec Guadalajara, calificarían.

MÁS INFORMACIÓN: Borregos Puebla apalea a Águilas Blancas y pone la mira en los Playoffs

Cruces de cuartos de final de los Playoffs de la Liga Mayor ONEFA 2026, al momento

Así se jugarían los Playoffs de la ONEFA 2026, aunque todo cambiará tras el Clásico Regio, que se disputa el martes, ya que tanto Auténticos Tigres como Borregos Monterrey superarían a Pumas CU en la tabla de posiciones. De momento, así están los cruces:

(8) Borregos CCM vs (1) Pumas CU

(7) Burros Blancos IPN vs (2) Auténticos Tigres

(6) Borregos CEM vs (3) Borregos Monterrey

(5) Leones Anáhuac México Norte vs (4) Borregos Puebla

Calendario de partidos de la ONEFA del 3 al 7 de noviembre

Martes 3 de noviembre | Borregos Monterrey en Auténticos Tigres | 19:00

| 19:00 Viernes 6 de noviembre | Borregos CCM en Borregos Guadalajara | 18:00

| 18:00 Viernes 6 de noviembre | Zorros CETYS en Leones Anáhuac Norte | 18:00

| 18:00 Viernes 6 de noviembre | Borregos Puebla en Aztecas UDLAP | 12:00

| 12:00 Sábado 7 de noviembre | Auténticos Tigres en Linces UVM | 12:00

| 12:00 Sábado 7 de noviembre | Borregos Monterrey en Águilas Blancas IPN | 12:00

| 12:00 Sábado 7 de noviembre | Leones Anáhuac Cancún en Burros Blancos IPN | 15:00

¿Cuándo y cómo se juegan los Playoffs de la Liga Mayor ONEFA 2026?

La postemporada de la Liga Mayor la disputan los ocho mejores equipos de la fase regular. Se disputa durante tres semanas, con las siguientes fechas:

Cuartos de final : viernes 13 y sábado 14 de noviembre

: viernes 13 y sábado 14 de noviembre Semifinal : viernes 20 y sábado 21 de noviembre

: viernes 20 y sábado 21 de noviembre Final: viernes 27 o sábado 28 de noviembre

Las sedes, fechas y horarios se darán a conocer en cuanto se conozcan los equipos y cruces de cada ronda.

¿Dónde ver en vivo los Playoffs de la ONEFA 2026? TV y online

En Claro Sports podrás seguir los partidos de los equipos del Tecnológico de Monterrey, además de Pumas CU, durante esta postemporada. Además, las escuelas suelen tener transmisiones en YouTube y redes sociales.