Calendario ONEFA 2026: horarios, predicciones y dónde ver en vivo los partidos de la Semana 9

Pumas CU defiende el liderato, mientras Auténticos Tigres y Borregos Monterrey llegan invictos a una jornada que puede modificar la zona de playoffs

ONEFA 2026: horarios, predicciones y dónde ver en vivo los partidos | Claro Sports

La Liga Mayor de la ONEFA entra en la Semana 9 con la pelea por los primeros lugares y la postemporada cada vez más definida. Pumas CU llegará como líder después de superar 35-32 a los Aztecas UDLAP en el Templo del Dolor, resultado con el que los universitarios elevaron su registro a siete victorias y una derrota. La fecha anterior también dejó el triunfo 22-14 de Burros Blancos sobre Águilas Blancas en el duelo entre equipos del Instituto Politécnico Nacional.

Auténticos Tigres y Borregos Monterrey siguen siendo los únicos conjuntos que no han perdido en la temporada, ambos con marca de 6-0 después de imponerse en la Semana 8. Los regiomontanos de la UANL derrotaron 58-28 a Zorros CETYS, mientras que el Tec de Monterrey venció 59-0 a Leones Anáhuac Cancún. Pumas aparece por encima de ambos en la clasificación, con un partido más.

Liga Mayor ONEFA 2026: fechas y horarios de los partidos de la Semana 9

La actividad comenzará el viernes 30 de octubre con cinco partidos. Linces UVM se medirá a Borregos CCM a las 18:00 horas y Zorros CETYS enfrentará a Borregos CEM también a las 18:00. A las 19:00 comenzarán Leones Anáhuac Cancún vs Pumas CU y Borregos Guadalajara vs Auténticos Tigres UANL, mientras que la jornada cerrará con Aztecas UDLAP vs Borregos Monterrey a las 19:30 horas.

El sábado 31 de octubre solamente está programado un encuentro: Águilas Blancas IPN vs Borregos Puebla a las 13:00 horas. Burros Blancos IPN y Leones Anáhuac México tendrán semana de descanso. De esta manera, Pumas, Auténticos Tigres y Monterrey tendrán actividad y podrán seguir sumando en la batalla por las primeras posiciones.

Viernes 30 de octubre Linces UVM vs. Borregos CCM | 18:00 horas | Disney CCM Zorros CETYS vs. Borregos CEM | 18:00 | Corral de Plástico Leones Anáhuac Cancún vs. Pumas CU | 19:00 | EOU 68 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Borregos GDL vs. Auténticos Tigres UANL | 19:00 | Gaspar Mass Aztecas UDLAP vs. Borregos MTY | 19:30 | Borregos | EN VIVO POR CLARO SPORTS

Sábado 31 de octubre Águilas Blancas IPN vs. Borregos PUE | 13:00 | Cráter Azul | EN VIVO POR CLARO SPORTS

Descansan: Burros Blancos IPN y Leones Anáhuac MX

¿Quién transmite en vivo y dónde ver el fútbol americano mexicano por TV y online?

En Claro Sports tendremos la transmisión gratuita de tres partidos de la Semana 9 a través de nuestra multiplataforma. El viernes 30 de octubre podrás seguir el Leones Anáhuac Cancún vs Pumas CU a las 19:00 horas, así como el Aztecas UDLAP vs Borregos Monterrey a las 19:30 horas. Un día más tarde, el sábado 31 de octubre, tendremos el cierre de la fecha con el Águilas Blancas vs Borregos Puebla.

La Liga Mayor también cuenta con distintas señales dependiendo del equipo local. Canal Once transmite encuentros de Águilas Blancas, TV UNAM los de Pumas, Canal 53 UANL los de Auténticos Tigres y Sky Sports y TVC Deportes tienen presencia en partidos de Borregos. En plataformas digitales también aparecen Live Tec, ESPN y Azteca Deportes Networks para determinados compromisos del Tecnológico de Monterrey.

Tabla de posiciones de la ONEFA 2026 actualizada y al momento

Pumas CU encabeza la clasificación con marca de 7-1, seguido por Auténticos Tigres y Borregos Monterrey, ambos con 6-0. Leones Anáhuac Norte ocupa el cuarto sitio con cinco triunfos, mientras Borregos Puebla, Guadalajara y CEM, junto con Burros Blancos, completan actualmente las primeras ocho posiciones. En el fondo, Zorros CETYS permanece como el único equipo sin victorias, con registro de 0-7.

Posición Equipo Ganados Perdidos Puntos en contra 1 Pumas CU UNAM 7 1 239 2 Auténticos Tigres UANL 6 0 108 3 Borregos ITESM MTY 6 0 127 4 Leones UAMN 5 3 189 5 Borregos ITESM PUE 4 3 161 6 Borregos ITESM GDL 4 3 164 7 Borregos ITESM CEM 4 4 191 8 Burros Blancos IPN 4 4 204 9 Borregos ITESM CCM 3 4 194 10 Aztecas UDLAP 2 5 146 11 Linces UVM 2 5 159 12 Águilas Blancas IPN 2 5 182 13 Leones UAC 1 6 306 14 Zorros CETYS 0 7 280

Predicciones ONEFA 2026: ¿Quiénes son los favoritos de la Semana 9?

Por récord y rendimiento acumulado, Pumas CU, Auténticos Tigres y Borregos Monterrey parten con ventaja estadística en sus respectivos compromisos. Los universitarios enfrentarán a Leones Anáhuac Cancún, que marcha 1-6; Tigres visitará a Borregos Guadalajara con su marca perfecta de 6-0; y Monterrey jugará contra unos Aztecas UDLAP que llegan 2-5. Borregos CEM también tendrá enfrente al único equipo que todavía no gana, Zorros CETYS.

El partido con implicaciones más directas para la zona media será Águilas Blancas vs Borregos Puebla, donde los poblanos llegan con registro de 4-3 frente al 2-5 de los politécnicos. Borregos CCM, con 3-4, también buscará aprovechar su enfrentamiento contra Linces UVM, que marcha 2-5. Con Burros Blancos descansando en el octavo puesto, los resultados de la Semana 9 pueden modificar las posiciones que actualmente entregan acceso a la postemporada.