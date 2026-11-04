Kanye West confirma concierto en el Estadio Azteca: ¿Cuándo es y todo sobre los boletos?

Los precios de los boletos y la boletera oficial todavía no han sido anunciados, aunque ya existe un prerregistro en YeMexicoCity.com

El rapero volverá a visitar tierras mexicanas | Reuters

Ye, conocido anteriormente como Kanye West, volverá a México en 2027 con una presentación programada para el viernes 19 de marzo en el Estadio Banorte, recinto anteriormente conocido como Estadio Azteca. El anuncio fue difundido por las cuentas oficiales del rapero; y ya existe un sitio de prerregistro para los seguidores interesados.

El regreso ocurrirá pocos meses después de las dos presentaciones que el artista ofreció en enero de 2026 en la Monumental Plaza de Toros México. Esta nueva cita trasladará su espectáculo a un estadio y todavía mantiene pendientes detalles como el horario, la distribución de localidades y la venta general.

¿Cuándo es el concierto de Kanye West en la CDMX?

La presentación de Kanye West, también conocido como Ye, está programada para el viernes 19 de marzo de 2027 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. El inmueble, anteriormente conocido como Estadio Azteca, será la sede del nuevo espectáculo del rapero.

Por ahora, se ha anunciado una sola fecha en la capital mexicana y todavía no se ha dado a conocer el horario oficial de inicio. La información disponible apunta a que se trata de su espectáculo de estadio, después de las presentaciones que realizó en la Plaza de Toros México durante 2026.

Boletos para Kanye West en el Estadio Azteca: esto sabemos de los precios y fechas de venta

Los precios oficiales de los boletos todavía no han sido publicados, por lo que tampoco se conocen las secciones definitivas ni la fecha de la venta general. Los organizadores habilitaron un prerregistro en YeMexicoCity.com, mediante el cual los interesados pueden recibir información sobre el proceso de compra y un posible acceso anticipado.

Es importante señalar que el prerregistro no representa una compra ni garantiza una entrada. La boletera que tendrá a su cargo la venta tampoco ha sido anunciada oficialmente.

Como referencia, los boletos para las presentaciones de Ye en la Monumental Plaza de Toros México en 2026 tuvieron precios que fueron de 2 mil 854 a 24 mil 800 pesos. Sin embargo, esa cantidad no debe tomarse como el costo confirmado para 2027, ya que cambiarán el recinto, la distribución y las características de la producción.

¿Cuándo fue la última vez que Kanye West vino a la CDMX?

La visita más reciente de Ye a la Ciudad de México ocurrió el 30 y 31 de enero de 2026, cuando ofreció dos conciertos en la Plaza de Toros México. Aquellas presentaciones marcaron su regreso al país después de más de 17 años de ausencia.

Su anterior presentación en México había sido en octubre de 2008, cuando actuó en el Palacio de los Deportes. Ahora, el concierto de marzo de 2027 representará su regreso a la capital apenas poco más de un año después de aquellas dos fechas y con un cambio de escenario.

¿Quién es Kanye West, qué género toca y cuáles son sus mayores éxitos?

Kanye West es un rapero, productor y diseñador originario de Chicago. Su trayectoria musical se ha desarrollado principalmente dentro del hip-hop y el rap, aunque su discografía también incorpora elementos de soul, electrónica, rock y otros géneros.

Entre los álbumes que marcaron distintas etapas de su carrera están The College Dropout, Graduation, 808s & Heartbreak, My Beautiful Dark Twisted Fantasy y Donda. Entre las canciones más reconocidas de su repertorio se encuentran “Stronger”, “Runaway”, “Heartless”, “Power”, “Gold Digger”, “Flashing Lights” y “All of the Lights”.

Para su regreso a México, todavía quedan detalles por conocer sobre el montaje, los horarios y el repertorio. La fecha ya está programada para el 19 de marzo de 2027, mientras que el prerregistro para los boletos se encuentra disponible a la espera de que los organizadores publiquen la información definitiva.