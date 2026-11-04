Jugando Claro, en vivo | Martes 3 de noviembre

La Selección Mexicana define su próxima lista, mientras Jesús de Miguel y el Potro Gutiérrez protagonizan otros temas que serán analizados en Jugando Claro

La Selección Mexicana, la polémica alrededor de Jesús de Miguel y las declaraciones de Raúl ‘Potro’ Gutiérrez estarán entre los temas principales de Jugando Claro. El programa analizará a los futbolistas que aparecen en la preconvocatoria del Tricolor para la próxima Fecha FIFA y las decisiones que tendrá que tomar el cuerpo técnico rumbo a los compromisos de noviembre.

Uno de los puntos centrales será la lista de jugadores preconvocados por la Selección Mexicana, con especial atención en las novedades, los regresos y los futbolistas que buscan ganarse un lugar en la convocatoria definitiva. El análisis pondrá sobre la mesa las opciones disponibles para el Tricolor y el momento que atraviesan los jugadores considerados.

Otro de los temas será lo ocurrido con Jesús de Miguel, situación que ha generado conversación dentro del futbol mexicano. En Jugando Claro se revisarán los detalles del caso, el contexto y las implicaciones que pueda tener, además de las versiones y reacciones que surgieron alrededor del futbolista.

Potro Gutiérrez habla tras su salida de Cruz Azul Femenil

El programa también analizará las declaraciones de Raúl ‘Potro’ Gutiérrez después de su salida de Cruz Azul Femenil. El entrenador hablará sobre su despido del conjunto cementero y expondrá su versión sobre lo ocurrido durante su etapa al frente del equipo.

Las palabras del técnico serán revisadas en Jugando Claro para conocer qué dijo sobre su salida, cómo explicó la decisión del club y cuál es su postura después de dejar el banquillo.

Así, la preconvocatoria de la Selección Mexicana, el caso de Jesús de Miguel y las declaraciones del Potro Gutiérrez serán parte de la conversación en Jugando Claro, con análisis y contexto sobre los temas que marcan la actualidad del futbol mexicano.