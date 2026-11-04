Chapecoense desciende a la segunda división de Brasil tras insólito error de su portero; así fue el gol más triste

Chapecoense vuelve a la Serie B después de perder ante Mirassol, justo a unas semanas de cumplirse una década de la tragedia aérea de 2016

¡Chapecoense vuelve a la Serie B! LIAMARA POLLI / AGIF / AGIF via AFP

Chapecoense volvió a descender a la Serie B de Brasil, a pocas semanas de que se cumplan 10 años de la tragedia que marcó para siempre la historia del club. El conjunto de Santa Catarina perdió 2-1 ante Mirassol este martes 3 de noviembre en la Arena Condá y se convirtió en el primer equipo matemáticamente descendido del Brasileirao 2026.

El resultado llegó en un momento especialmente significativo para la institución. El 28 de noviembre de 2016, el vuelo 2933 de LaMia que transportaba a la delegación de Chapecoense hacia Medellín se accidentó cerca de La Unión, Antioquia, cuando el equipo viajaba para disputar ante Atlético Nacional la final de ida de la Copa Sudamericana. De los 77 ocupantes, 71 fallecieron y seis sobrevivieron.

Chapecoense pierde ante Mirassol y queda condenado al descenso

Chapecoense comenzó el partido con ventaja. Kauan Faria abrió el marcador al minuto 11, tras un tiro de esquina cobrado por Giovanni Augusto, pero Mirassol consiguió darle la vuelta al encuentro. El empate llegó en el tramo final del primer tiempo. Reinaldo falló un penal al minuto 19, pero tuvo una segunda oportunidad a los 44 minutos y convirtió desde los 11 pasos para establecer el 1-1. La segunda pena máxima generó protestas de Chapecoense, aunque la decisión arbitral se mantuvo.

La remontada se concretó al minuto 56 del segundo tiempo. Shaylon sacó un disparo desde fuera del área y el portero Anderson terminó enviando el balón a su propia portería, con lo que Mirassol tomó la ventaja definitiva de 2-1. La anotación quedó registrada como autogol de Anderson.

Con la derrota, Chapecoense permaneció en el último lugar con 21 puntos después de 33 partidos disputados. El equipo tenía cinco encuentros pendientes por jugar: cuatro correspondientes a las jornadas restantes y uno aplazado. Con 15 puntos todavía disponibles, podía llegar como máximo a 36, cifra insuficiente para alcanzar a los equipos que estaban fuera de la zona de descenso.

¿Quién es el portero del Chapecoense y por qué su error los mandó a segunda división?

El portero que defendió la portería del Chapecoense ante Mirassol fue Anderson, quien forma parte del plantel profesional del club y utiliza el dorsal 98. Anderson tuvo una intervención desafortunada en el segundo tiempo. Al minuto 11, Shaylon disparó desde fuera del área y el guardameta rechazó el balón hacia arriba; en el intento de controlarlo, terminó enviándolo a su propia portería,

Sin embargo, es importante precisar que el autogol no fue la causa matemática del descenso. La derrota sí confirmó la caída de Chapecoense a la Serie B porque el equipo quedó sin posibilidades de alcanzar la zona de permanencia. Después de 33 partidos disputados, el equipo tiene 21 puntos y ya no puede sumar suficientes unidades para superar a los equipos que estan fuera de los puestos de descenso.

Por ello, el error de Anderson sentenció el partido ante Mirassol, pero el descenso fue consecuencia de la campaña completa del conjunto catarinense.

El tercer descenso de Chapecoense desde la tragedia

La caída a la Serie B representa el tercer descenso de Chapecoense en la era de los puntos corridos. El club ya había perdido la categoría en 2019 y 2021, antes de regresar nuevamente a la Serie A.

El nuevo descenso ocurre, además, a menos de un mes del décimo aniversario de la tragedia aérea. El accidente ocurrió en la noche del 28 de noviembre. La fecha conmemorada por el club y por el futbol mundial es el 28 de noviembre de 2016.

De la tragedia a la reconstrucción de un club

Después del accidente, el fútbol mundial respondió con una ola de solidaridad hacia Chapecoense. Atlético Nacional solicitó a la CONMEBOL que el club brasileño fuera declarado campeón de la Copa Sudamericana 2016, petición que posteriormente fue aceptada por el organismo sudamericano.

La tragedia cambió la historia de Chapecoense y provocó muestras de solidaridad en Brasil, Colombia y distintos países. El club tuvo que reconstruir su plantilla y su estructura deportiva mientras intentaba continuar con su actividad competitiva.

Desde entonces, la institución atravesó distintos ciclos deportivos, incluidos los descensos de 2019 y 2021 y sus posteriores regresos a la máxima categoría. El descenso de 2026 abre ahora otro capítulo para un club cuya historia quedó marcada de manera definitiva por el accidente de 2016.

¿Qué necesitará el Chapecoense para volver a la primera?

La temporada todavía no terminó para Chapecoense. Después de la derrota ante Mirassol, el club tiene un partido pendiente ante Vasco, correspondiente a la Jornada 21, que se disputará el 14 de noviembre en la Arena Condá. Posteriormente, el equipo visitará a Remo el 18 de noviembre, en la Jornada 35. El calendario todavía contempla otros encuentros antes del cierre del campeonato, pero Chapecoense ya no tiene posibilidades matemáticas de permanecer en la Serie A. El equipo tendrá que comenzar a planificar su regreso a la Serie B, categoría que disputará nuevamente después de su descenso de 2026.

La campaña también queda marcada por sus números: tras 33 partidos disputados, el conjunto catarinense suma cuatro victorias, nueve empates y 20 derrotas, con 21 puntos. Además, registra 33 goles a favor y 68 en contra, de acuerdo con el balance publicado tras la derrota ante Mirassol.

Ahora, Chapecoense tendrá que competir nuevamente en la Serie B y conseguir uno de los ascensos a la Serie A. El formato de la segunda categoría brasileña contempla una fase regular en la que los equipos buscan terminar en las posiciones que otorgan el regreso a la máxima división. En términos deportivos, el descenso no implica que tenga que ganar necesariamente el campeonato para volver a Primera. Deberá ubicarse en una de las posiciones que otorguen el ascenso de acuerdo con el reglamento de la Serie B correspondiente a la temporada en que participe.

¿Cuándo ascendió el Chapecoense a la Primera División de Brasil?

Chapecoense consiguió por primera vez el ascenso a la Serie A en 2013, después de disputar la Serie B durante esa temporada. El club logró el salto a la máxima categoría del futbol brasileño para competir en la Serie A de 2014, un hecho histórico para la institución, y comenzó una etapa de seis temporadas consecutivas en la máxima división, hasta su primer descenso en 2019.

En 2025, Chapecoense consiguió nuevamente el ascenso a la Serie A después de terminar entre los equipos que obtuvieron el boleto desde la Serie B. La CBF confirmó que Chapecoense y Remo acompañaron a Coritiba y Athletico Paranaense en el regreso a la máxima categoría para 2026.

¿Qué títulos tiene Chapecoense en el futbol?

Chapecoense cuenta con una historia de más de cinco décadas y ha conseguido títulos tanto a nivel nacional como estatal. De acuerdo con la información oficial publicada por el club, su palmarés incluye una Copa Sudamericana, un Campeonato Brasileño de Serie B, siete Campeonatos Catarinenses, una Copa Santa Catarina, dos Taças Santa Catarina y una Taça Plinio Arlindo de Nes.

Su título internacional más importante es la Copa Sudamericana 2016. Chapecoense llegó a la final ante Atlético Nacional, pero la serie no pudo disputarse debido al accidente aéreo del vuelo de LaMia que transportaba a la delegación brasileña hacia Medellín. Posteriormente, la CONMEBOL reconoció a Chapecoense como campeón de aquella edición. El propio club registra oficialmente esa conquista.

En el ámbito nacional, Chapecoense conquistó la Serie B en 2020, título que consiguió después de una campaña que el propio club califica como histórica. El equipo también suma siete títulos del Campeonato Catarinense, obtenidos en 1977, 1996, 2007, 2011, 2016, 2017 y 2020. El campeonato de 2016 fue especialmente significativo porque se consiguió meses antes de la tragedia aérea y quedó registrado oficialmente por la institución.

A nivel estatal, también conquistó la Copa Santa Catarina de 2006, además de dos ediciones de la Taça Santa Catarina y la Taça Plinio Arlindo de Nes.