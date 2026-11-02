Auténticos Tigres vs Borregos Monterrey en vivo: horario y dónde ver el partido pendiente de la Semana 5 de la ONEFA 2026

El Clásico Regio se juega esta semana, luego de que no se pudo disputar el viernes 2 de octubre por las tormentas en Monterrey

Auténticos Tigres vs Borregos Monterrey: dónde mirar la ONEFA 2026 | Claro Sports

El partido que definirá la ventaja de localía en la ONEFA 2026 se juega este martes 3 de noviembre. El Clásico Regio 97 entre Auténticos Tigres y Borregos Monterrey definirá al mejor equipo de la temporada regular de la Liga Mayor. Originalmente se había programado el partido para el viernes 2 de octubre, pero las fuertes lluvias en la Sultana del Norte impidieron que el partido se disputara en la casa de la Autónoma. La solución fue ponerlo en martes previo a la última jornada del calendario regular.

Será la primera vez que se vean las caras estos equipos desde la final del 2025, la cuarta consecutiva desde que se reunificó el fútbol americano colegial en México. Tras siete derrotas en finales en su historia, Auténticos Tigres consiguió su primer título ante Borregios, impidiendo el segundo tetracampeonato en la historia del Tec.

Se miden en 2026 con algunas caras nuevas. La principal es el quarterback de Auténticos, ya que Sergio ‘Cacho’ Reséndiz terminó su elegibilidad y ahora es Miko Martos quien lidera el ataque de la UANL, pero el rendimiento no ha disminuido. Los campeones siguen invictos, ganando todos sus partidos por doble dígito (su victoria más cerrada fue 29-19 visitando a Borregos Puebla). El Tec de Monterrey, por su parte, tuvo partidos de una posesión para iniciar la campaña en el CCM y ante Puebla, pero promedia 35.85 puntos de margen, incluyendo tres victorias por más de 50 puntos de diferencia, incluyendo el 51-7 a Aztecas UDLAP el viernes 30 de octubre.

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Es un duelo que enfrenta a las dos mejores ofensivas y defensivas de la ONEFA. El ataque de Borregos Monterrey promedia 55.0 puntos por partido, mientras que Auténticos 41.7. La Autónoma es la mejor defensiva, permitiendo 18.3 puntos por partido, mientras que Borregios permite 19.3, mejorando de manera sustancial tras permitir 80 puntos en sus primeros dos juegos, en los que el CCM y Puebla les dieron un susto.

El ganador llegará a la última jornada invicto, 8-0, y con la localía prácticamente asegurada. Se podría dar un triple empate si el ganador pierde su último juego (Borregos Monterrey visita a Águilas Blancas, Auténticos visitará a Linces UVM). Pumas CU se sumaría a la tripleta de 8-1. La UNAM tiene pocas opciones de terminar en segundo lugar ya que el criterio de desempate es los puntos en contra, cifra en la que van más de 100 puntos por detrás de ambos equipos regios (previo al Clásico Regio, Auténticos llega con 128, Borregos 134 y Pumas 263). Existiría la posibilidad de que Pumas sea segundo si el perdedor del Clásico Regio también cae en la Semana 10, una jornada en la que los del Pedregal descansan.

¿Cuándo y dónde juegan Borregos Monterrey vs Auténticos Tigres por la Semana 5 de la ONEFA 2026 ?

El Clásico Regio 97 se disputará en el Estadio Gaspar Mass en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. La casa de los campeones Auténticos Tigres recibe el partido por primera vez desde la Semana 5 de la temporada 2024, que ganó Borregios previo a recibir esa final en casa, además que en 2025 el juego del rol regular fue en el Estadio Banorte.

Horario y dónde ver en vivo el Borregos Monterrey vs Auténticos Tigres: canales de TV y transmisión online

El partido entre Borregos Monterrey y Auténticos Tigres dará inicio el martes 3 de noviembre en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Lo podrás seguir por streaming en el canal de YouTube de la UANL, además de que en Claro Sports tendremos la cobertura del partido.

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Antecedentes del Borregos Monterrey vs Auténticos Tigres y últimos resultados en la ONEFA

Borregos Monterrey domina el historial del Clásico Regio. El Tec ganó 58 de los 96 partidos previos, incluyendo 33 de los últimos 40. Auténticos tiene 35 victorias, además de que se dieron tres empates. Desde que se reunificaron las ligas tras la pandemia, Auténticos ganó tres ocasiones, por cuatro de Borregios. Estos fueron los resultados: