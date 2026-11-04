David Ospina anuncia su retiro del fútbol tras su fallido paso por el Atlante

El histórico guardameta de Colombia puso fin a su carrera debido a una lesión en el codo derecho que le impidió debutar con los Potros de Hierro en la Liga MX

Ospina le dice adiós al fútbol | @Atlante

El fútbol colombiano despide a uno de sus principales referentes. David Ospina anunció este martes 3 de noviembre de 2026 su retiro del fútbol profesional a los 38 años, después de una trayectoria de dos décadas que incluyó experiencias en la Premier League, la Serie A, la Ligue 1 y la selección de Colombia. La decisión llega apenas unos meses después de su fichaje por el Atlante, equipo con el que buscaba prolongar su carrera en la Liga MX.

El guardameta confirmó su despedida mediante un video publicado en sus redes sociales, donde recordó sus primeros acercamientos al fútbol y agradeció las experiencias que vivió durante su trayectoria. Una lesión en el codo derecho, que arrastraba desde 2023, terminó por impedirle continuar en las canchas, luego de sufrir nuevas molestias cuando intentaba recuperar su nivel competitivo.

Su retiro también pone punto final a una historia que había generado expectativas en México. Ospina llegó al Atlante en julio de 2026 como uno de los refuerzos para el regreso de los Potros de Hierro a Primera División, pero su condición física le impidió disputar un solo minuto oficial. Aunque inicialmente se contempló una rehabilitación que permitiera su reincorporación, el colombiano finalmente decidió cerrar su etapa como futbolista.

¿Por qué David Ospina se retiró después de su paso por Atlante?

El fichaje de Ospina fue anunciado el 20 de julio de 2026, después de su segunda etapa en Atlético Nacional y de formar parte de la selección colombiana que participó en la Copa del Mundo. El arquero llegó al conjunto dirigido por Miguel Herrera con la intención de competir por la titularidad y aportar su experiencia internacional a una institución que regresaba al máximo circuito del fútbol mexicano.

Sin embargo, durante su proceso de preparación volvió a resentirse de una lesión en el codo derecho, problema que se originó durante su estancia en el Al-Nassr de Arabia Saudita. La molestia, que requirió una intervención quirúrgica en 2023, le impidió disputar encuentros oficiales con Atlante y obligó al club a buscar alternativas para cubrir la portería.

El 14 de agosto, la institución azulgrana comunicó inicialmente la separación del guardameta, aunque posteriormente aclaró que su relación quedaría en pausa mientras completaba el proceso de rehabilitación. Días después, Miguel Herrera reconoció que veía complicado su regreso, por lo que el club incorporó al colombiano Jordan García para competir por el puesto con Óscar Jiménez.

La posibilidad de volver a las canchas terminó por desaparecer con el anuncio del propio futbolista. En su mensaje de despedida, Ospina expresó: “No me voy porque quiera, lo hago porque escucho a mi cuerpo”, una declaración con la que explicó que su decisión estuvo relacionada con las limitaciones físicas que enfrentó durante los últimos años de su carrera.

David Ospina se despide como uno de los históricos de la selección Colombia

Antes de su fallida incorporación al Atlante, Ospina construyó una trayectoria que comenzó en Atlético Nacional de Medellín, donde debutó profesionalmente en 2006. Posteriormente dio el salto al fútbol europeo con el Niza de Francia, institución que le abrió las puertas a la Premier League, donde defendió la portería del Arsenal y conquistó títulos de la FA Cup.

Su carrera continuó en el Napoli de Italia, equipo con el que ganó la Copa Italia de 2020, antes de incorporarse al Al-Nassr de Arabia Saudita. En 2024 regresó a Atlético Nacional y dos años después aceptó el proyecto del Atlante. El conjunto mexicano terminó por convertirse en su último destino contractual, aunque nunca pudo defender su portería en un partido oficial.

Con la selección de Colombia, Ospina acumuló 131 partidos internacionales y fue uno de los integrantes de la generación que alcanzó los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014. También disputó Rusia 2018 y formó parte del plantel colombiano para la Copa del Mundo de 2026. En la Copa América obtuvo dos terceros lugares y el subcampeonato de 2024, además de establecerse como uno de los futbolistas con más presencias en la historia del combinado nacional.

El retiro de David Ospina cierra una carrera de más de 20 años en el fútbol profesional, con títulos en Colombia, Inglaterra e Italia y una trayectoria vinculada a tres Copas del Mundo. Su aventura en México quedó inconclusa por las lesiones, pero su despedida llega después de haber defendido las porterías de algunos de los principales clubes europeos y de convertirse en una referencia para varias generaciones del fútbol colombiano.

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