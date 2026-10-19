Posibles alineaciones de Deportivo Pereira vs Boyacá Chicó por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Estos equipos están lejos de la clasificación a cuadrangulares y su propósito principal es alejarse de las casilla de descenso.

Deportivo Pereira y Boyacá Chicó se enfrentan en Palmaseca.

Esta es la jornada 15 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y ya se puede hablar del tramo final en la primera fase del campeonato. La carrera de los equipos por clasificar a los cuadrangulares semifinales ha dejado a algunos muy relegados. Este es el caso de Deportivo Pereira y Boyacá Chicó, que están bien lejos de ese objetivo y su preocupación primordial tiene que ver con el descenso.

Posible alineación de Deportivo Pereira para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportivo Pereira: Yimy Gómez; Jordy Monroy, Santiago Aguilar, Sebastián Urrea, Fabio Delgado; Nicolás Rengifo, Luis Moreno, Sebastián Acosta; Ánderson Plata, John Largacha y Manuel Díaz. D.T.: Alexis Márquez.

Posible alineación de Boyacá Chicó para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Boyacá Chicó: David Agudelo; Cristian Mosquera, Jéfferson Mena, Jhonier Alomía, Cristian Blanco; Delio Ramírez, Sebastián Salazar, Juan Díaz, Yesus Cabrera; Alejandro Maya y Jacobo Pimentel. D.T.: John Jairo Gómez.

¿Cómo y dónde ver Deportivo Pereira vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El encuentro se va a jugar en el Estadio Deportivo Cali a las 4:30 p.m. de este martes. De igual forma, ya se ha confirmado que transmisión de televisión solamente va estar en el canal de suscripción adicional de Win Sports+. Otra opción es acceder vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Deportivo Pereira

14.10.2026 | Junior 1-1 Deportivo Pereira.

10.10.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Deportivo Cali.

04.10.2026 | Cúcuta Deportivo 4-0 Deportivo Pereira.

29.09.2026 | Deportivo Pereira 1-2 Santa Fe.

26.09.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Internacional de Bogotá.

Últimos cinco partidos de Boyacá Chicó

17.10.2026 | Boyacá Chicó 1-4 Atlético Nacional.

11.10.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Cúcuta Deportivo.

03.10.2026 | Deportes Tolima 0-0 Boyacá Chicó.

25.09.2026 | Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto.

19.09.2026 | Millonarios 3-0 Boyacá Chicó.

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