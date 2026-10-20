Porto vs PSV en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 20 de octubre

Sigue el encuentro entre Dragones y Granjeros con la expectativa de ver a Santiago Gimenez

Sigue el Porto vs PSV en vivo. | Claro Sports

¿A qué hora juegan Porto vs PSV hoy 20 de octubre en Champions League 2026?

El partido entre Porto y PSV se disputará este martes 20 de octubre de 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estádio do Dragão, en Oporto, Portugal. El encuentro corresponde a la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.

El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas de Portugal y las 21:00 horas de Países Bajos. Ambos equipos buscarán su primer triunfo en la competencia, luego de no conseguir los tres puntos durante las primeras dos fechas.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 3 de la Champions League 2026?

El Porto vs PSV se podrá ver en México a través de FOX, disponible mediante Izzi, y en streaming por la plataforma FOX ONE, a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro del país.

Además, los aficionados podrán seguir las acciones del encuentro a través del minuto a minuto de Claro Sports, con actualizaciones de las jugadas, anotaciones, cambios, tarjetas y estadísticas de ambos equipos.

Alineaciones del Porto vs PSV, al momento

Los entrenadores Francesco Farioli y Peter Bosz ya definieron sus alineaciones para el partido correspondiente a la tercera jornada de la Champions League 2026. Santiago Giménez comenzará entre los suplentes del Porto, mientras que Samu Aghehowa, Pepê y Oskar Pietuszewski integran el ataque del conjunto portugués.

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Zaidu Sanusi; Pablo Rosario, Victor Froholdt, Gabriel Veiga; Pepê, Samu Aghehowa y Oskar Pietuszewski.

Director técnico: Francesco Farioli.

PSV Eindhoven: Matej Kovar; Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Yarek Gasiorowski, Filip Kostic; Mauro Júnior, Guus Til, Kodai Sano; Esmir Bajraktarevic, Ivan Perisic y Sven Mijnans.

Director técnico: Peter Bosz.

La tercera jornada de la UEFA Champions League 2026-27 continúa este martes 20 de octubre con el enfrentamiento entre Porto y PSV Eindhoven en el Estádio do Dragão, en Portugal. Ambos equipos llegan con la necesidad de conseguir su primera victoria en la fase de liga, después de un inicio que los mantiene fuera de los puestos de clasificación. El encuentro también genera interés en México por la presencia de Santiago Giménez, delantero de los Dragones.

Porto llega sin puntos después de dos derrotas consecutivas ante Manchester City y Real Betis, una situación que contrasta con su desempeño en la Primeira Liga, donde ocupa el liderato con 24 unidades y mantiene el invicto. Por su parte, el PSV suma un punto en la Champions League, producto de un empate ante Shakhtar Donetsk y una derrota frente al RB Leipzig. Los neerlandeses buscan mejorar su posición en la tabla general y acercarse a los primeros 24 lugares del campeonato.

La atención también estará puesta en Santiago Giménez, quien comenzará el partido desde el banquillo, mientras Francesco Farioli apuesta por Samu Aghehowa en el ataque del Porto. El conjunto portugués intentará aprovechar su condición de local ante el equipo dirigido por Peter Bosz. Sigue nuestro minuto a minuto del Porto vs PSV, con las alineaciones, goles, jugadas importantes, estadísticas y el resultado de la jornada 3 de la Champions League 2026.