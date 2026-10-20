¡Doble golpe en Champions! Dembélé y Dani Olmo se lesionan en menos de media hora del PSG vs Barcelona

Ambos futbolistas salieron del partido antes del minuto 30 y dejaron su lugar a Ferran Torres y Fermín López, respectivamente

Dembélé y Dani Olmo se lesionan en el PSG vs Barcelona. | Reuters

El enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Barcelona en la Champions League 2026-27 sufrió dos contratiempos durante los primeros 25 minutos. Ousmane Dembélé y Dani Olmo tuvieron que abandonar el terreno de juego por molestias físicas, lo que obligó a Luis Enrique y Hansi Flick a modificar sus alineaciones antes de la primera media hora.

El partido, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga, se disputa este martes 20 de octubre en el Parque de los Príncipes de París. Los dos equipos llegaron al compromiso con la intención de mantener su paso en la competencia europea, pero las lesiones alteraron sus planes desde el inicio.

Dembélé fue el primero en salir, al minuto 19, y Ferran Torres ocupó su lugar en el ataque del PSG. Apenas seis minutos después, Dani Olmo presentó molestias que le impidieron continuar. En su lugar ingresó Fermín López, quien recibió la oportunidad de participar en el mediocampo del Barcelona.

¿Qué le pasó a Ousmane Dembélé en el PSG vs Barcelona?

El delantero francés Ousmane Dembélé abandonó el partido al minuto 19 después de sufrir un tirón en la pierna izquierda. Ante las molestias que presentó el futbolista, el cuerpo médico del Paris Saint-Germain recomendó su sustitución para evitar que continuara en el terreno de juego.

Luis Enrique recurrió a Ferran Torres para cubrir la ausencia del atacante. El español ingresó al campo para enfrentar al Barcelona, equipo al que perteneció hasta agosto de 2026, cuando se concretó su transferencia al conjunto parisino. El cambio añadió otro capítulo a la historia del delantero con su anterior club.

La salida de Dembélé representa un contratiempo para el PSG, que deberá esperar los resultados de las evaluaciones médicas para determinar el alcance de la lesión. Hasta el momento no existe un diagnóstico confirmado ni un plazo oficial de recuperación, por lo que su disponibilidad para los siguientes compromisos dependerá de la evolución de las molestias.

Ferran Torres se reencuentra con Barcelona tras su fichaje por el PSG

El ingreso de Ferran Torres tuvo un significado particular. El delantero español dejó al Barcelona el 15 de agosto de 2026 para incorporarse al PSG, después de cuatro temporadas y media con el conjunto catalán. Su transferencia se cerró por una cantidad cercana a los 50 millones de euros.

Durante su etapa como azulgrana, Ferran disputó 207 partidos oficiales, marcó 65 goles y conquistó siete títulos: tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Además, compartió el Trofeo Zarra de la temporada 2025-26 con Lamine Yamal, tras registrar 16 anotaciones en el campeonato español.

El fichaje también permitió que Torres volviera a trabajar con Luis Enrique, quien lo dirigió en la selección española. Su participación ante Barcelona representa un reencuentro con sus excompañeros, esta vez con la camiseta del conjunto francés y en una competencia en la que ambos clubes buscan avanzar a las rondas eliminatorias.

Dani Olmo también se lesiona: Fermín López entra al minuto 25

La segunda baja llegó al minuto 25, cuando Dani Olmo tuvo que abandonar el encuentro debido a una aparente lesión. El mediocampista español no pudo continuar y Hansi Flick decidió sustituirlo por Fermín López, quien comenzó el encuentro entre los suplentes del Barcelona.

Las lesiones de Dembélé y Olmo ocurrieron con apenas seis minutos de diferencia, un escenario que obligó a ambos entrenadores a modificar su planteamiento durante la primera mitad. En el caso del Barcelona, Fermín asumió la responsabilidad de ocupar el espacio que dejó Olmo en la zona ofensiva.

Al igual que ocurre con Dembélé, el alcance de las molestias de Dani Olmo permanece pendiente de confirmación médica. El Barcelona tendrá que evaluar su estado físico para conocer si podrá contar con él en sus siguientes partidos de LaLiga y la Champions League.