El PSG acaba con la perfección del Barcelona y le propina un duro golpe antes del Clásico ante el Real Madrid

Los parisinos marcaron tres veces en el tramo final, terminaron con el invicto blaugrana y provocaron la primera derrota del equipo de Hansi Flick

Vitinha firmó la voltereta del PSG | Reuters

El PSG terminó con el inicio perfecto del Barcelona en la temporada 2026-27 al imponerse 4-2 en el Parque de los Príncipes, dentro de la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League. Los dirigidos por Luis Enrique encontraron tres goles durante los últimos 20 minutos para romper un empate que parecía encaminar el encuentro hacia el reparto de puntos y entregar a los culés su primera derrota antes de medirse al Real Madrid en el Clásico de LaLiga.

Los dos equipos llegaron a París con seis puntos de seis posibles en el torneo continental. El Barça había vencido 5-1 al Feyenoord y 4-1 al Galatasaray, mientras que el conjunto francés goleó 6-1 al Bratislava y derrotó 4-2 al Manchester City. Además, los dirigidos por Hansi Flick acumulaban nueve victorias en LaLiga y dos en Champions, por lo que no habían perdido ninguno de sus primeros 11 partidos de la campaña.

El PSG comenzó con presión alta y tres llegadas durante los primeros cinco minutos. Khvicha Kvaratskhelia estrelló un disparo en el poste al minuto 2, Ousmane Dembélé obligó a Joan García a intervenir al 4’ y Désiré Doué volvió a probar al guardameta un minuto después. El dominio parisino sufrió una primera modificación al 20’, cuando Dembélé sintió un tirón en la pierna izquierda y dejó su lugar a Ferran Torres.

Joan García mantuvo al Barcelona en el encuentro con varias intervenciones. Al 25’ detuvo con el rostro un remate de Ferran cerca del área chica y tres minutos después respondió en dos ocasiones consecutivas ante el propio delantero y Fabián Ruiz. Entre ambas acciones, los visitantes también perdieron a Dani Olmo, quien abandonó el terreno de juego al minuto 27 por una lesión y fue sustituido por Fermín López.

Doué y el primer golpe parisino

La resistencia blaugrana terminó al minuto 38, después de una pérdida de Lamine Yamal. João Neves recuperó el balón y asistió de cabeza a Désiré Doué, quien controló en la frontal, se perfiló y colocó un derechazo lejos del alcance de Joan García para el 1-0. Doué volvió a marcar después de anotar ante el Manchester City en la segunda fecha. Antes del descanso, Fermín tuvo el empate tras un pase filtrado de Pedri, pero Safonov evitó el gol.

¡GOOOOOOOL DE PSG!



Désiré Doué rompió el candado tras un error de Lamine Yamal@MajolaB@PSG_espanol 1-0 @FCBarcelona pic.twitter.com/EXkB5Y8340 — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 20, 2026

El Barcelona respondió al inicio del segundo tiempo. Al minuto 54, Xavi Espart combinó con Fermín mediante una pared por el sector derecho, recibió el pase de regreso y definió al primer poste para el 1-1. Con 19 años y 152 días, Espart se convirtió en el defensa más joven en marcar para el club catalán durante la era Champions, superando el registro de Sergiño Dest, quien había anotado con 20 años y 21 días.

Pero aún faltaban muchas emociones en la capital francesa. PSG perdió después a Kvaratskhelia, quien salió con asistencia médica al 58’, mientras el Barça generó oportunidades para tomar la ventaja. Safonov detuvo un remate de Gavi al 61’ y desvió un disparo de João Cancelo cuatro minutos más tarde; sin embargo, fueron los locales quienes encontraron el segundo tanto: Ferran Torres mandó el balón al poste al 71’ y, en el tiro de esquina posterior, Doué centró hacia el punto penal para que Lucas Hernández superara por arriba a Anthony Gordon y anotara el 2-1.

Lamine Yamal empata, pero el PSG se repone con dos golpes definitivos

Los visitantes volvieron a empatar al minuto 79. Un recién ingresado Warren Zaïre-Emery falló en un despeje de cabeza tras un envío largo y dejó el balón a Lamine Yamal, quien aceleró por el costado, ingresó al área y marcó con un disparo de izquierda pese al poco ángulo. Fue el segundo gol del juvenil en la actual Champions, después del conseguido frente al Feyenoord en la primera jornada.

La reacción del PSG fue inmediata. Apenas dos minutos después del empate de Lamine Yamal, Vitinha recogió un rechace defensivo en la media luna y conectó un derechazo para establecer el 3-2. El portugués alcanzó así su segunda anotación en la actual Champions League, después de haber marcado frente al Manchester City en la jornada anterior.

Los parisinos sentenciaron el encuentro al minuto 86. Achraf Hakimi desbordó por la banda derecha, superó a Rodrigo y Gerard Martín y envió una diagonal hacia el segundo poste, donde Fabián Ruiz apareció sin marca para definir el 4-2. El mediocampista español también llegó a dos goles en el torneo, tras anotar contra el Bratislava en la primera fecha.

El resultado representa la primera derrota del Barcelona en toda la temporada y la primera ocasión en la que recibe cuatro goles en un mismo partido durante la campaña; hasta ahora, ningún rival le había marcado más de dos. Además, el PSG consiguió su tercer triunfo al hilo sobre los culés. El 4-2 de hoy se suma al 1-2 en Barcelona en la jornada 2 de la fase de liga 2025-26 y al 1-4 también en campo español en la vuelta de los cuartos de final de la 203-24.

Los culés deberán responder en el Clásico contra el Real Madrid, mientras que la Champions League continuará el 3 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México: el PSG visitará al Villarreal y el Barça recibirá al Aston Villa en la jornada 4.