El entrenador analizó el rendimiento de sus futbolistas y reconoció las dificultades que atravesaron durante la serie.

Tena y una dolorosa eliminación con Guatemala | AFP

Guatemala se despidió de la Concacaf Nations League 2026 con una dura derrota por 4-1 ante Canadá en Toronto. La Bicolor comenzó ganando gracias a Óscar Santis, pero recibió cuatro goles y terminó perdiendo la eliminatoria por un global de 7-3. Después del encuentro, Luis Fernando Tena analizó el rendimiento de sus futbolistas y reconoció las dificultades que atravesaron durante la serie.

El equipo guatemalteco llegó al BMO Field con la obligación de remontar el 3-2 de la ida. Sin embargo, la presión canadiense complicó la salida desde el fondo y limitó sus posibilidades ofensivas. El entrenador mexicano aceptó el resultado sin cuestionamientos: “Está claro que Canadá nos superó en todo, y el marcador así lo refleja”.

Para Tena, la eliminación también permitió comprobar cuánto necesita progresar Guatemala para competir contra los principales seleccionados de la región. “Todo esto es difícil porque lleva tiempo, Canadá es una selección que nos lleva mucha ventaja, obviamente quisiéramos cambiar todo esto, necesitamos formar y buscar jugadores ya sea en Estados Unidos o acá en Canadá, en estos partidos necesitas hacer un partido casi perfecto”, explicó.

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El técnico considera que el crecimiento del seleccionado dependerá de ampliar las alternativas del plantel y mejorar su preparación. “Obviamente en estas instancias los rivales son más complicados, lo vieron con Estados Unidos y Haití, pero ahorita nuestra prioridad es clasificar a Copa Oro y repetir lo que hicimos antes, tenemos que mejorar y seguir creciendo”, manifestó.

La participación de futbolistas con menor experiencia fue uno de los aspectos que rescató. “Lo positivo que puedo sacar es que los jugadores jóvenes se han ido mostrando poco a poco, queremos tener a los jugadores el mayor tiempo posible para las preliminares en marzo, sabemos que en estas rondas todo es más complicado”, concluyó.

José Rosales señaló los errores de Guatemala ante Canadá

El mediocampista José Rosales también habló después de la eliminación y explicó cómo el planteamiento canadiense condicionó al conjunto centroamericano. “Cuando el rival es superior a ti, no queda más que felicitarlos. La verdad es que Canadá es un gran equipo. Nos ahogó, no nos permitió salir”, reconoció el futbolista de Antigua GFC.

Uno de los principales inconvenientes apareció cada vez que Guatemala recuperaba la posesión. La presión rival impedía construir ataques y obligaba a realizar entregas apresuradas. Rosales planteó la necesidad de “Encontrar la manera de poder tener un mejor ritmo cuando recuperamos la pelota para poder salir de ese tipo de presión que ellos nos hicieron”.

El jugador también señaló que las desconcentraciones tuvieron consecuencias en el marcador. “Tenemos que estar atentos y concentrados los 90 minutos porque este tipo de jugadores te lo hacen pagar”, advirtió. Guatemala recibió siete anotaciones en los dos compromisos y no consiguió mantener la ventaja obtenida durante el comienzo del encuentro de vuelta.

Ahora, la selección deberá preparar las preliminares de la Copa Oro 2027, que se disputarán en marzo. La Bicolor buscará uno de los siete boletos disponibles mediante una eliminatoria de ida y vuelta. Su próximo adversario se conocerá cuando queden definidos los participantes y los emparejamientos según el ranking de Concacaf.

Pese al golpe deportivo, Rosales dejó claro que el plantel todavía tiene un objetivo por delante. “El sueño no termina. Tenemos todavía la opción de ir a Copa Oro a través del play-in”, afirmó. Guatemala tendrá varios meses para trabajar sobre los errores cometidos ante Canadá e intentar conseguir su clasificación al próximo campeonato regional.

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