Sigue el minuto a minuto del partido entre Canadá y Guatemala por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Canadá vs Guatemala, minuto a minuto, Concacaf Nations League | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Canadá vs Guatemala! Ambas selecciones se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026, en el BMO Field de Toronto. La Bicolor buscará remontar la derrota por 3-2 sufrida en El Trébol para conseguir su clasificación al Final Four y asegurar un boleto directo a la Copa Oro 2027. El ganador de la eliminatoria estará entre los cuatro mejores equipos del torneo regional.

Canadá llega con ventaja después de vencer por 3-2 a Guatemala en el estadio Manuel Felipe Carrera. El conjunto dirigido por Jesse Marsch consiguió adelantarse por tres goles durante el primer tiempo, gracias a las anotaciones de Tani Oluwaseyi, Liam Millar y Jonathan David. Sin embargo, los canadienses no lograron mantener esa diferencia en el complemento y ahora buscarán aprovechar su localía para asegurar la clasificación a las semifinales.

Por su parte, Guatemala intentará completar la remontada después de reaccionar en la segunda mitad del encuentro de ida, con un gol de Óscar Santis y un autogol de Luc de Fougerolles. El equipo de Luis Fernando Tena necesita ganar por dos o más goles de diferencia para avanzar directamente, aunque también puede clasificarse con una victoria por un tanto de margen si marca al menos cuatro goles. Un triunfo por 3-2 llevaría la serie a tiempos extra y, de ser necesario, a los penales.

MÁS INFORMACIÓN: Así se jugarán los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Canadá vs Guatemala hoy lunes 16 de noviembre de 2026?

El partido entre Canadá y Guatemala se disputará el lunes 16 de noviembre de 2026 en el BMO Field de Toronto. El inicio está programado para las 19:00 horas de Guatemala, mientras que en Toronto comenzará a las 20:00 horas. En México (centro), El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica también comenzará a las 19:00 horas, mientras que en Panamá será a las 20:00 horas.

En Guatemala, la transmisión del encuentro está prevista por FOX. Los aficionados que sigan a la Bicolor desde Estados Unidos podrán encontrar opciones de transmisión mediante FS2, FOX One, ViX y Fubo, según la disponibilidad de cada plataforma. En Canadá, la cobertura de la eliminatoria fue anunciada por TSN, RDS y OneSoccer.

Alineaciones del Canadá vs Guatemala, al momento

Estos son los posibles once iniciales de Canadá vs Guatemala, sujetos a la confirmación de los entrenadores Jesse Marsch y Luis Fernando Tena:

Canadá: Dayne St. Clair; Niko Sigur, Luc de Fougerolles, Ralph Priso, Richie Laryea; Liam Millar, Nathan Saliba, Mathieu Choinière, Tajon Buchanan; Jonathan David y Tani Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.

Dayne St. Clair; Niko Sigur, Luc de Fougerolles, Ralph Priso, Richie Laryea; Liam Millar, Nathan Saliba, Mathieu Choinière, Tajon Buchanan; Jonathan David y Tani Oluwaseyi. Jesse Marsch. Guatemala: Nicholas Hagen; Aaron Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa, José Morales; Rodrigo Saravia, Óscar Castellanos, Olger Escobar, Óscar Santis; Rubio Rubín y Matthew Evans. DT: Luis Fernando Tena.

Antecedentes del Canadá vs Guatemala y últimos resultados en la Concacaf Nations League

Canadá mantiene una ventaja histórica sobre Guatemala, que solamente consiguió dos victorias en los 18 enfrentamientos registrados entre ambas selecciones. El conjunto norteamericano acumula 13 triunfos, mientras que los otros tres encuentros terminaron empatados.

Sin embargo, Guatemala cuenta con un antecedente favorable en una eliminatoria reciente. En los cuartos de final de la Copa Oro 2025, la Bicolor eliminó a Canadá por 6-5 en los penales después de igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario.

13 de noviembre de 2026 | Guatemala 2-3 Canadá | Concacaf Nations League 2026

18 de enero de 2026 | Canadá 1-0 Guatemala | Amistoso internacional

29 de junio de 2025 | Canadá 1 (5)-(6) 1 Guatemala | Copa Oro 2025

1 de julio de 2023 | Guatemala 0-0 Canadá | Copa Oro 2023

27 de marzo de 2015 | Canadá 1-0 Guatemala | Amistoso internacional

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