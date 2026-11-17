Los triunfos de Canadá y Panamá complican el camino del Tricolor en la Nations League. Una victoria de Estados Unidos ante Haití acercaría una revancha en semifinales

El Tri se vería las caras de nueva cuenta ante Estados Unidos | Claro Sports

La Selección Mexicana podría volver a enfrentarse a Estados Unidos apenas un mes después de sufrir una derrota por 3-0 ante su principal rival de la Concacaf. El escenario comienza a tomar forma en la Nations League, luego de las victorias de Canadá y Panamá en sus respectivas eliminatorias de cuartos de final, resultados que redujeron las posibilidades del Tricolor de evitar un nuevo enfrentamiento contra el conjunto estadounidense en semifinales.

El equipo dirigido por Rafael Márquez ya no tiene posibilidades de superar a Canadá ni a Panamá en la clasificación que determina los cruces del Final Four. Los resultados de ambas selecciones modificaron el panorama y dejaron a México pendiente de lo que suceda entre Estados Unidos y Haití, un compromiso que podría definir el camino del conjunto nacional si consigue eliminar a Jamaica.

La única combinación que permitiría a México evitar a Estados Unidos en semifinales es una victoria o un empate de Haití. Cualquier triunfo del equipo estadounidense le aseguraría el liderato de la clasificación y colocaría al Tricolor en posición de disputar una nueva edición del clásico de la Concacaf, siempre que consiga remontar su propia eliminatoria.

México podría tener una revancha ante Estados Unidos tras la goleada 3-0

El posible enfrentamiento adquiere mayor relevancia por lo sucedido hace apenas un mes, cuando Estados Unidos goleó 3-0 a la Selección Mexicana. Aquella derrota representó uno de los resultados más complicados del proceso de Rafael Márquez y dejó cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo ante rivales de mayor exigencia dentro de la región.

Un nuevo encuentro contra el conjunto estadounidense abriría la posibilidad de una revancha para el Tricolor, aunque esta vez con un boleto a la final de la Concacaf Nations League en disputa. México tendría que mostrar una versión distinta a la del último enfrentamiento, especialmente en el trabajo defensivo y en la capacidad para generar oportunidades de gol.

Sin embargo, el equipo mexicano todavía no tiene asegurada su presencia en las semifinales. Antes de pensar en Estados Unidos, deberá resolver su eliminatoria contra Jamaica, que llega al partido de vuelta con ventaja de 3-2 después de imponerse en Kingston.

¿Qué necesita México para evitar a Estados Unidos en semifinales?

El resultado del Estados Unidos vs Haití será determinante para definir los posibles cruces del Final Four. Si el conjunto estadounidense consigue una victoria por cualquier marcador, asegurará el primer puesto de la clasificación, mientras que México ya no podrá alcanzar las posiciones obtenidas por Canadá y Panamá.

Por el contrario, un empate o una victoria de Haití impediría que Estados Unidos asegurara el liderato mediante un triunfo y mantendría abierta la posibilidad de que México enfrente a un rival diferente en semifinales. El Tricolor deberá esperar el desenlace de ese compromiso para conocer su posible camino.

La primera obligación de México será vencer a Jamaica este martes 17 de noviembre en el Estadio Gigante de Acero de Monterrey. El encuentro comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo y sin anuncios a través de Claro Sports Premium en YouTube. Si el equipo de Rafa Márquez consigue avanzar y Estados Unidos derrota a Haití, ambos conjuntos quedarían encaminados a reencontrarse en las semifinales de la Nations League que se jugarán en marzo de 2027.

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