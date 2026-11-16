Exatlón México 2026: ¿Quién gana La Villa 360 hoy 16 de noviembre? Azules o Rojos

Los Azules buscarán recuperar la residencia con las mejores comodidades dentro de la isla de República Dominicana

El Equipo Rojo defenderá su estadía en La Villa 360 | @ExatlonMx

Inicia la semana 13 del Exatlón México 2026 y después de vivir un domingo de eliminación con mucha tensión, ahora tanto el Equipo Rojo como el Equipo Azul se centran en disputar La Villa 360, en busca de quedarse con el lugar más privilegiado de la isla.

El Equipo Rojo sufrió una dura baja el domingo, por lo que ahora buscará sacarse la espina en la prueba de este día. Los atletas rojos tienen en mente superar a sus rivales y mantenerse en La Villa 360, algo que no luce imposible, debido a que lo ha hecho en las últimas semanas.

Por su parte, el Equipo Azul comienza a cansarse de estar en La Barraca, pues no son las mismas comodidades y alimentación, aunado al hecho de que no cuenta con las áreas de ejercicio ideales para llevar a cabo una mejor recuperación después de cada competencia.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy lunes 16 de noviembre y dónde ver en vivo?

La programación del Exatlón México 2026 es de lunes a viernes con las distintas pruebas de la semana y el domingo de eliminación. Sin embargo los horarios de los programas son diferentes. Entre semana el reality show inicia a las 18:30 horas, tiempo del centro del país y a las 18:00 horas cuando se da a conocer a un nuevo eliminado de la competencia.

Por lo tanto, la prueba por La Villa 360 de este lunes 16 de noviembre comenzará a las 18:30 horas, antes de que inicie La Granja VIP.

¿Quién gana la serie por La Villa 360 de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

En las últimas semanas el Equipo Rojo se ha quedado con La Villa 360, siendo su última victoria el pasado jueves 12 de noviembre. La comodidad se ha mantenido de su lado, por lo que se espera que repita su racha de victorias ante los azules por el mejor espacio de la isla de República Dominicana.

De momento se desconoce quiénes se quedarán con el triunfo en el programa, pero los azules no se lo pondrán nada fácil a los rojos, ya que quieren acabar con su racha negativa dentro de esta prueba para volver a disfrutar de las mayores comodidades.

¿Qué es el duelo de La Villa 360 y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Batalla por la Villa 360 es una de las competencias de Exatlón México 2026, en la que los equipos Rojo y Azul se enfrentan en circuitos que ponen a prueba su velocidad, fuerza, resistencia, coordinación y precisión. El objetivo es acumular los puntos necesarios para conseguir el acceso a una residencia con mejores condiciones de alojamiento, un beneficio importante para los atletas durante la temporada.

El equipo ganador obtiene acceso a habitaciones, camas, baños con agua caliente, alberca y espacios de recuperación, instalaciones que favorecen el descanso después de las competencias. En contraste, el conjunto perdedor debe permanecer en la Barraca Metálica, donde las comodidades son menores. Aunque conquistar la Villa 360 no garantiza la permanencia en el programa ni evita una eliminación, permite a los participantes prepararse en mejores condiciones para los siguientes enfrentamientos.

¿Quién fue el último atleta eliminado y a qué equipo pertenecía?

Jerry Lizárraga, conocido como ‘Love Machine’, fue el último eliminado de Exatlón México 2026, después de perder el Duelo de Eliminación del domingo 15 de noviembre. El atleta pertenecía al Equipo Rojo y quedó fuera de la décima temporada tras enfrentarse a sus compañeros Daniel Ávila, Heliud Pulido y Aristeo Cázares, en una jornada que terminó con la salida de uno de los integrantes del conjunto escarlata.

Los cuatro competidores comenzaron la prueba con cuatro vidas, mientras que Jerry utilizó su medalla individual para intentar mantenerse en el reality. Sin embargo, Daniel Ávila terminó por derrotarlo en el enfrentamiento definitivo. La eliminación ocurrió después de que el Equipo Azul utilizara un salvoconducto para proteger a Joe, lo que provocó que la disputa por la permanencia quedara exclusivamente entre atletas rojos.