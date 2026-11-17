En Jugando Claro se analizará qué dijo el técnico, qué mensaje dejó el capitán, qué cambios necesita México y cuáles serían las consecuencias de no conseguir la remontada ante Jamaica

México está obligado a reaccionar ante Jamaica y en Jugando Claro se analizará todo lo que ocurra en la conferencia de prensa previa al partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Rafael Márquez y César Montes hablarán antes de un encuentro en el que el Tricolor necesita remontar el 3-2 de la ida para mantenerse con vida en el torneo.

La atención estará puesta en lMéxico está obligado a reaccionar ante Jamaica y en Jugando Claro se analizará todo lo que ocurra en la conferencia de prensa previa al partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Rafael Márquez y César Montes hablarán antes de un encuentro en el que el Tricolor necesita remontar el 3-2 de la ida para mantenerse con vida en el torneo.

La atención estará puesta en las palabras del técnico y del capitán mexicano, especialmente después de un primer partido en el que México llegó a estar tres goles abajo antes de reaccionar en la segunda mitad. Gilberto Mora y Julián Quiñones redujeron la diferencia, pero Jamaica logró conservar la ventaja y ahora llegará al Gigante de Acero con un margen mínimo.

En Jugando Claro se revisarán las declaraciones de Márquez y Montes, las decisiones que podrían marcar el planteamiento del Tricolor y las claves que México deberá ejecutar para darle la vuelta a la eliminatoria.

¿Qué debe cambiar México para remontar ante Jamaica?

Uno de los principales temas del análisis será qué necesita modificar la Selección Mexicana respecto al partido de ida. El Tricolor deberá encontrar mayor solidez defensiva, controlar las transiciones jamaicanas y aprovechar las oportunidades que genere frente al arco.

La reacción de Kingston demostró que México puede competir después de estar en desventaja, pero también dejó claro que conceder tres goles obliga a realizar un esfuerzo extraordinario para remontar.

Márquez tendrá que definir cómo equilibrar la necesidad de atacar desde el inicio con el riesgo de dejar espacios que Jamaica pueda aprovechar. La conferencia permitirá conocer qué lectura hizo el entrenador del primer encuentro y cuáles son sus prioridades para la vuelta.

¿Qué puede pasar si México queda eliminado?

Otro de los grandes temas será el escenario que enfrentaría el Tricolor si no consigue remontar. Una eliminación en cuartos de final significaría quedarse fuera de las Finales de la Concacaf Nations League, además de cerrar un proceso que ya llega con presión después del resultado de Kingston.

El análisis de Jugando Claro abordará las posibles repercusiones deportivas de una eliminación, desde las decisiones que podrían tomarse alrededor del cuerpo técnico hasta el impacto que tendría el resultado en los futbolistas que buscan consolidarse rumbo a los próximos compromisos de la Selección Mexicana.

La presión también estará relacionada con la forma en que México afronte el partido. No será suficiente con buscar el resultado; el Tricolor deberá mostrar una respuesta después de la actuación en Jamaica, tanto en lo futbolístico como en la intensidad con la que dispute cada pelota.

Jugando Claro analiza todas las claves del México vs Jamaica

La conferencia de prensa de Rafael Márquez y César Montes será el punto de partida para un análisis completo en Jugando Claro, donde se revisará el estado de la Selección Mexicana antes de una de sus noches más importantes de la Nations League.

México tiene que remontar el 3-2 de la ida y contará con el Gigante de Acero como escenario. Jamaica, por su parte, buscará defender su ventaja y avanzar a las Finales del torneo.