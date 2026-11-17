El combinado chapín cayó sin atenuantes en el marcador global contra Canadá por los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Guatemala no pudo seguir su camino en la Concacaf Nations League | AFP

La selección de Guatemala todavía tiene posibilidades de disputar la Copa Oro 2027, pese a quedar eliminada de la Concacaf Nations League 2026. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena perdió 4-1 frente a Canadá en Toronto y cerró los cuartos de final con un marcador global de 7-3, resultado que le impidió conseguir la clasificación directa al torneo regional.

La Bicolor había llegado al encuentro de vuelta con la necesidad de remontar el 3-2 sufrido en el estadio Manuel Felipe Carrera. Aunque Óscar Santis abrió el marcador, Canadá reaccionó con goles de Jonathan David, Tajon Buchanan y un doblete de Tani Oluwaseyi. Los norteamericanos avanzaron al Final Four y aseguraron su participación en la próxima Copa Oro.

Sin embargo, la eliminación no significa que Guatemala haya perdido todas sus oportunidades. La selección centroamericana deberá disputar una ronda preliminar que entregará los últimos siete boletos disponibles para la competencia. Esta instancia reunirá a equipos procedentes de las distintas categorías de la Concacaf Nations League.

¿Cuándo jugará Guatemala las preliminares de la Copa Oro 2027?

La fase clasificatoria está programada entre el 25 y el 30 de marzo de 2027. Durante ese período se disputarán siete eliminatorias de ida y vuelta, cuyos ganadores obtendrán su clasificación a la Copa Oro. Guatemala deberá superar a un rival que todavía no fue confirmado oficialmente.

En total, participarán 14 selecciones. La nómina estará integrada por los cuatro perdedores de los cuartos de final de la Liga A, cuatro equipos que finalizaron terceros o cuartos en sus grupos, dos segundos lugares de la Liga B y cuatro ganadores de los enfrentamientos del Play-In.

Entre los seleccionados que deberán buscar su boleto aparecen Guatemala, Curazao, Costa Rica, Honduras, Surinam y República Dominicana. Los participantes restantes se conocerán después de que concluyan las eliminatorias pendientes, previstas para el 17 de noviembre.

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¿Contra quién podría jugar Guatemala por un boleto a la Copa Oro?

El rival de Guatemala en las preliminares de la Copa Oro 2027 todavía no está definido. Una vez que concluyan los encuentros del Play-In y los cuartos de final de la Concacaf Nations League, previstos para el 17 de noviembre de 2026, quedarán confirmadas las 14 selecciones que buscarán los últimos siete boletos al torneo. Los cruces de marzo de 2027 se determinarán según la posición de cada equipo en el ranking de Concacaf, por lo que la Bicolor deberá esperar para conocer a su próximo adversario.

La Copa Oro 2027 contará con 16 selecciones, incluidas 15 representantes de Concacaf y Arabia Saudita como invitada. Guatemala buscará ocupar una de las siete plazas restantes y prolongar su participación internacional después de alcanzar por primera vez los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Para conseguirlo, deberá ganar su eliminatoria de marzo.

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