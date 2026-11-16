Canadá deberá afrontar el encuentro decisivo contra Guatemala sin uno de sus principales referentes.

Alphonso Davies no jugará en Canadá | X: @CanadaSoccerEN

La selección de Canadá sufrió una baja para enfrentar a Guatemala en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Alphonso Davies quedó descartado después de sufrir una lesión muscular durante el encuentro de ida, disputado en el estadio Manuel Felipe Carrera, donde los canadienses consiguieron una victoria por 3-2.

El Bayern Munich confirmó este lunes que el futbolista sufrió una rotura de fibras musculares en la parte posterior del muslo izquierdo. Los estudios realizados por el departamento médico del club alemán determinaron el alcance de la lesión, aunque todavía no se estableció una fecha para su regreso a las canchas.

Davies había comenzado como titular frente a Guatemala, pero apenas permaneció cinco minutos sobre el terreno de juego. Durante una acción ofensiva del conjunto centroamericano, el lateral perdió estabilidad, sufrió una molestia y solicitó inmediatamente la atención del cuerpo médico.

Tras abandonar el partido, el jugador regresó a Alemania para someterse a nuevas evaluaciones. Su ausencia quedó confirmada para el compromiso de este lunes en el BMO Field de Toronto, donde Canadá intentará defender la ventaja conseguida como visitante.

Bayern Munich también pierde a Alphonso Davies por lesión

La situación también representa un problema para el Bayern Munich, que deberá reorganizar sus alternativas por el sector izquierdo. El equipo alemán no precisó cuánto tiempo permanecerá fuera de actividad el internacional canadiense, cuya recuperación dependerá de su evolución durante las próximas semanas.

El historial físico del futbolista vuelve a generar preocupación. Según los antecedentes recientes, Davies acumuló cuatro lesiones musculares de este tipo durante los últimos tres años, una situación que ha condicionado su continuidad tanto en el club como en la selección.

El Bayern incorporó a Nathaniel Brown para ampliar sus opciones en esa posición. Además, las necesidades del plantel llevaron al cuerpo técnico a utilizar diferentes variantes, con Davies desempeñándose ocasionalmente como extremo izquierdo y Josip Stanisic ocupando el lateral.

Mientras tanto, Canadá deberá afrontar el encuentro decisivo contra Guatemala sin uno de sus principales referentes. El conjunto dirigido por Jesse Marsch buscará asegurar su clasificación al Final Four y obtener el boleto directo a la Copa Oro 2027, mientras espera conocer los plazos de recuperación de Davies.

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