La Selección Mexicana de Rafa Márquez busca remontar el 3-2 de la ida ante Jamaica para conseguir su boleto al Final Four de la Concacaf Nations League

⏱ 0′ Lesionados o suspendidos: las bajas de México para el duelo ante Jamaica Rafael Márquez afronta el partido de vuelta ante Jamaica con ausencias importantes respecto a otros procesos de la Selección Mexicana. Entre los jugadores que no forman parte de la convocatoria se encuentran Raúl Jiménez y Luis Chávez, quienes han presentado problemas físicos, mientras que Edson Álvarez tampoco fue considerado para esta eliminatoria. La ausencia de Raúl Jiménez representa una alternativa menos para el ataque mexicano, por lo que Santiago Gimenez, Julián Quiñones y Armando González aparecen entre las opciones ofensivas disponibles. En el mediocampo, Márquez cuenta con futbolistas como Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora y Santiago Sandoval para buscar mayor control y profundidad. ⏱ 0′ Antecedentes y últimos cinco resultados del México vs Jamaica La Selección Mexicana mantiene un balance favorable en sus enfrentamientos recientes contra Jamaica, aunque el conjunto caribeño consiguió imponerse por 3-2 en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Ese resultado puso fin a una racha de encuentros sin derrotas del Tricolor frente a los Reggae Boyz. Los antecedentes incluyen compromisos de Copa América, Copa Oro y Nations League. Antes de la derrota en Kingston, México había conseguido dos victorias consecutivas ante Jamaica, incluida la semifinal de la Copa Oro 2023 y el enfrentamiento correspondiente a la fase de grupos de la Copa América 2024. Jamaica 3-2 México | Nations League 2026, cuartos de final (ida)

México 1-0 Jamaica | Copa América 2024

Jamaica 0-3 México | Copa Oro 2023, semifinales

México 2-2 Jamaica | Nations League 2023

Jamaica 1-1 México | Nations League 2022 ⏱ 0′ ¿A qué hora empieza la transmisión del México vs Jamaica en Claro Sports el 17 de noviembre? La transmisión del México vs Jamaica comenzará este martes 17 de noviembre a las 20:20 horas, tiempo del centro de México, a través de Claro Sports Premium en YouTube. El silbatazo inicial está programado para las 20:30 horas, por lo que los aficionados podrán conectarse desde diez minutos antes para seguir la cobertura del partido. El encuentro se disputará en el Estadio de Rayados de Monterrey, donde la Selección Mexicana buscará remontar la eliminatoria ante Jamaica. Claro Sports Premium ofrecerá la transmisión en vivo y sin anuncios, para que los suscriptores puedan disfrutar de las acciones del compromiso sin interrupciones publicitarias. Para acceder a la transmisión, los aficionados deberán contar con una membresía activa de Claro Sports Premium en YouTube. También podrán seguir las noticias, los goles y las reacciones del encuentro mediante la cobertura de Claro Sports.

¡La Selección Mexicana se juega su clasificación al Final Four de la Concacaf Nations League 2026! El equipo dirigido por Rafael Márquez recibe este martes 17 de noviembre a Jamaica en el Estadio Gigante de Acero de Monterrey, en el partido de vuelta de los cuartos de final. Después de caer 3-2 en Kingston, el Tricolor necesita remontar la eliminatoria para mantenerse en la pelea por el título de la competencia regional.

México llega al compromiso con la presión de conseguir su primera victoria bajo las órdenes de Rafa Márquez, quien todavía no conoce el triunfo desde que asumió la dirección técnica del combinado nacional. La derrota en territorio jamaicano dejó al descubierto problemas defensivos que el entrenador deberá corregir para evitar una eliminación frente a su afición.

Sigue aquí el México vs Jamaica en vivo, con el minuto a minuto, las alineaciones confirmadas, los goles, las mejores jugadas y el resultado en directo. La Selección Mexicana buscará aprovechar su condición de local en el Gigante de Acero, mientras que los Reggae Boyz intentarán defender la ventaja obtenida en el primer encuentro de la serie.

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