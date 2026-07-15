César Montes, prioridad de Cruz Azul para fortalecer la zaga en el Apertura 2026

Cruz Azul negocia con Lokomotiv el regreso de César Montes, buscando reforzar la defensa para el Apertura 2026

César Montes, prioridad de Cruz Azul para fortalecer la zaga. Imago 7

Cruz Azul inicia este viernes la defensa de su título como campeón del fútbol mexicano visitando al Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras, mientras la directiva continúa reforzando al equipo para el Apertura 2026. Uno de los objetivos principales es la repatriación del defensor central César Montes, actualmente en el Lokomotiv de Moscú, quien también participó con la selección mexicana en el Mundial 2026. La incorporación del jugador se considera clave para fortalecer la zaga del 10 veces campeón de la Liga MX.

Las negociaciones con el club ruso avanzan, aunque el principal obstáculo sigue siendo económico, ya que el Lokomotiv busca una cifra superior a los 8 millones de euros más impuestos que ofrece Cruz Azul. César Montes ya aceptó los términos personales con el club mexicano, por lo que solo falta concretar el acuerdo financiero entre los equipos. Hasta ahora, Cruz Azul solo ha confirmado la llegada de Alan Montes, hermano de César, procedente del Necaxa, mientras la directiva trabaja en una nueva propuesta económica para cerrar el fichaje del zaguero internacional.LEE LA NOTA COMPLETA

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