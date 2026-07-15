La Copa en Tus Manos, en vivo | Martes 14 julio 2026

España vence a Francia, Lamine Yamal brilla y La Copa en Tus Manos analiza semifinales y la previa de Argentina vs Inglaterra

España confirmó su lugar en la gran final del Mundial 2026 tras vencer a Francia en la semifinal, un duelo en el que Lamine Yamal se convirtió en la figura destacada frente a Kylian Mbappé. En La Copa en Tus Manos se analizan las claves del triunfo español, su estilo de juego, la conexión de los jugadores y el momento de forma que los pone como candidatos al título.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente mostró un control táctico sobresaliente, combinando posesión, velocidad y precisión ofensiva. La actuación de Yamal fue determinante, logrando desequilibrar a la defensa francesa y permitiendo que España se impusiera en momentos clave, lo que genera debate sobre si la Roja ya puede considerarse la favorita para levantar la Copa del Mundo.

Además, la nota destaca quién ha sido la gran figura del torneo para España, considerando la influencia de jugadores como Rodri, Pedri y Nico Williams, y cómo la coordinación en todas las líneas ha permitido que el equipo español mantenga su nivel incluso ante rivales de primer nivel como Francia.

Las declaraciones de Didier Deschamps, técnico francés, también se analizaron en La Copa en Tus Manos. El entrenador reconoció la superioridad de España, aunque cuestionó algunas decisiones arbitrales que, según su criterio, pudieron influir en el resultado final. Su postura generó polémica y añade un ingrediente extra a la previa de la final.

La cobertura también incluye la previa del Argentina vs Inglaterra, partido que definirá al segundo finalista del Mundial 2026. Se espera un choque de alto nivel, con Lionel Messi liderando a la Albiceleste y Jude Bellingham y Harry Kane representando la fuerza inglesa, en un duelo que promete emociones y táctica de primer nivel.

Con toda esta información, La Copa en Tus Manos ofrece análisis, debate y cobertura completa del Mundial 2026, resaltando protagonistas, polémicas y los factores que podrían definir la gran final entre España y el ganador de Argentina e Inglaterra. Los aficionados pueden interactuar y dejar sus pronósticos sobre quién se llevará el título.

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